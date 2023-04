Klæbo kommer hjem til kaos

På vei hjem: Johannes Høsflot Klæbo har oppholdt seg i Utah i USA den siste tiden.

KOMMENTAR: Det er ikke så uventet at Johannes Høsflot Klæbo er på vei ut av landslaget. Mer oppsiktsvekkende er det at skiforbundet er i ferd med å legge til rette for det.

20.04.2023 09:55 Oppdatert 20.04.2023 10:35

Johannes Høsflot Klæbo er på vei hjem fra et lengre opphold i Utah i USA. Han dro dit for å oppsøke fysioterapeuten Megan Stowe, i håp om å få skikk på den trøblete hamstringen i forkant av en ny sesongoppkjøring.

Mandag har skiforbundet kalt inn til landslagsuttak i Holmenkollen. Hele norsk sportspresse er invitert. Jeg tipper mange av dem drar dit for å prate med Klæbo, lagets største stjerne.