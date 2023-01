Får gjennomgå for skuespill: – Hadde havnet på min svarteliste

KATOWICE (VG) (Tyskland-Norge 26–28) Sander Sagosen (27) får gjennomgå etter at han innrømmet at han falt lett i en duell med Tysklands stjernespiller Juri Knorr. Selv flirer han av situasjonen.





23.01.2023 23:16 Oppdatert 23.01.2023 23:44

For Sagosen lo litt da han ble konfrontert av Viaplay med situasjonen som oppsto på stillingen 26–25 til Norge.

Juri Knorr, som herjet med Norge i første omgang, plantet to strake armer i nordmannen – som havnet på rumpa. Situasjonen fikk ingen konsekvenser, og Norge dro etter hvert i land seieren.

– He, he, he, vi gir og tar utpå banen. I en avgjørende fase som det prøver vi å selge det som skal selges. Jeg får to stive i brystkassen, og så skal man sikkert klare å holde seg litt lenger på bena, men vi gir og tar – og det får vi andre veien også. Det er sånn håndball er, forklarer Sagosen.

– Hva sa Knorr?

– Han sa at jeg falt litt lett, så tok vi hverandre i hendene, og sånn er livet.

Knorr forklarer at han ble holdt i drakten av Sagosen og at han ville komme seg løs. Da nordmannen fortsatte å holde, ble han frustrert og dyttet til Sagosen. Tyskeren hadde ikke forventet at Kiel-spilleren skulle gå i bakken.

Sagosen fikk kritikk fra Viaplay-ekspertene etter kampen.

– Han kan ta ekstravakter på dramaskolen i Trondheim, sier Ole Erevik.

Ekspert Joachim Boldsen kom også med den moralske pekefingeren.

– Det han (Sagosen) sier er riktig. Det er gi og ta. Det er en del av spillet jeg ikke liker, innleder dansken.

– Jeg liker ikke skuespill. Det har jeg aldri gjort og kommer aldri til å gjøre. Jeg forstår Sanders forklaring på det. Han prøver å gjøre hva som helst, men jeg kan virkelig ikke like det. Det er en kontaktidrett, og når man faller, så er det fordi man har vært i kontakt, sier Boldsen.

– Hvis jeg hadde spilt, så hadde han havnet på min svarteliste. Jeg hadde ventet til han kom ned i forsvar, så hadde han fått en i retur.

PS: Etter seieren mot Tyskland møter Norge Spania i VM-kvartfinalen. Den spilles onsdag