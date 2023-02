Svimlende billettpriser: 780.000 kroner for å se LeBron James’ rekordjakt

Natt til onsdag kan LeBron James sette poengrekord i NBA. De beste setene krever et godt dykk i lommeboken.

SNART HISTORISK: Det er bare spørsmål om tid før LeBron James blir den mestscorende basketballspilleren i NBAs historie. Han er 35 poeng unna å tangere Kareem Abdul-Jabbar på 38.387 poeng.

07.02.2023 23:59

LeBron James (38) er 35 poeng unna å tangere rekorden til Kareem Abdul-Jabbar, som i løpet av sin NBA NBANordamerikanske eliteserien i basketball.-karriere sanket 38.387 poeng.

Sannsynligheten for at James går forbi Abdul-Jabbar er størst i Lakers’ kamp borte mot Milwaukee Bucks fredag, men sjansen er også til stede for at James kan score 35 poeng eller mer mot Oklahoma City Thunder.

James snitter 30 poeng per kamp i NBA denne sesongen.

Men siden sjansen er der for at James kan bli historisk i hjemmekampen mot Thunder, har prisene på de aller beste setene skutt i været.

Ifølge nyhetsbyrået AP kostet de beste billettene opp mot 75.000 dollar – omtrent 780.000 norske kroner.

Fakta LeBron James Født : 30. desember 1984 (38 år)

Høyde : 206 cm

Klubber : St. Vincent-St. Mary (high school), Cleveland Cavaliers (2003–2010), Miami Heat (2010–14), Cleveland Cavaliers (2014–18), Los Angeles Lakers (2018-).

NBA-mester i 2012, 2013, 2016 og 2020.

OL-gull med USA i 2008 og 2012, bronse i 2004. Vis mer

James har vunnet NBA fire ganger, blitt kåret til MVP (mest verdifulle spiller) fire ganger og vært en del av NBA All Star-laget ved 19 anledninger, for å nevne noe.

Han har spilt for Cleveland Cavaliers (to forskjellige perioder) og Miami Heat – og siden 2018 har han tilbrakt karrieren i Los Angeles.

