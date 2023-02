Henter RBK-spiller til fjæra

Dennis Gaustad spiller i Ranheim de tre neste årene.

Dennis Gaustad i aksjon for RBK2. Nå blir han Ranheim-spiller.

21.02.2023 21:35

– Vi har fått på plass en god avtale mellom RBK og Ranheim som gir Dennis en mulighet hos oss til tross for at han har to år igjen av kontrakten med RBK, sier Tarjei Smågesjø i Ranheims sportslige utvalg.

Dermed er Dennis Gaustad klar for Ranheim på en permanent overgang. Han har skrevet under for tre år.

