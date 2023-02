Opptur for Lundby – Opseth mister VM-plass: – En skrell

PLANICA (VG) Maren Lundby (28) var blant de 10 beste på tirsdagens trening i Planica. Det gjør at hun får en plass på det norske laget til torsdag. Det gjør ikke Silje Opseth.

FORM: Maren Lundby viser lovende form før VM.







21.02.2023 18:29 Oppdatert 21.02.2023 19:06

Bare Anna Odine Strøm hoppet bedre enn Maren Lundby av de norske på tirsdagens trening. Den største overraskelsen var likevel hoppingen til Silje Opseth. Hun er på 7. plass i verdenscupen, men hoppet dårligst av de norske og kommer derfor ikke til å hoppe normalbakkerennet i VM på torsdag.

– Det er en skrell at Silje ryker. Laget må nå være klart. De andre jentene er ikke bare litt bedre heller, sier NRK-ekspert Anders Bardal til VG.

– Det er en stor overraskelse, sier ekspertkollega Johan Remen Evensen.

Trener Christian Meyer fortalte til VG før tirsdagens trening at de ville ha «amerikansk uttak». Det vil si at de som hoppet best på treningen, er klare for verdensmesterskapets første hoppøvelse.

SKUFFET: Silje Opseth var tydelig skuffet etter tirsdagens trening.

I comeback-sesongen har det til tider gått trått for Lundby. I verdenscup-sammendraget ligger hun på 34. plass, svakest plassert av de norske VM-utøverne.

På tirsdagens trening var hun helt oppe blant de 10 beste.

– Det Maren gjør begynner å ligne på noe. Når hun er topp 10, er det kort vei opp. Nå kan hun vinne gull, mener Bardal.

Fakta Her er programmet for hopp i ski-VM PROGRAM OG SENDESKJEMA: Her er en komplett oversikt over Ski-VM som sendes på NRK og Viaplay Øvelser: Onsdag 22.02: 16:30: Normalbakke kvalifisering for kvinner Torsdag 23.02: 17:00: Normalbakke for kvinner Fredag 24.02: 17:45: Normalbakke kvalifisering for menn Lørdag 25.02: 12:15 Lagkonkurranse for kvinner 17:00: Normalbakke for menn Søndag 26.02: 17:00: Mixed lagkonkurranse Tirsdag 28.02: 18:30: Stor bakke kvalifisering for kvinner Onsdag 01.03: 17:30: Stor bakke for kvinner Torsdag 02.03: 17:30: Stor bakke kvalifisering for menn Fredag 03.03: 17:30: Stor bakke for menn Lørdag 04.03: 16:30: Lagkonkurranse for menn Vis mer

Som regjerende verdensmester i stor bakke er Lundby automatisk kvalifisert til det rennet, men det var et større spørsmål om hun skulle få hoppe normalbakkerennet på torsdag.

Det norske laget har fire plasser, som fem kjempet om. Opseth må nå se på Lundby, Strøm, Eirin Maria Kvandal og Thea Minyan Bjørseth hoppe.