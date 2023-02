Nyland-lagkamerat kan miste toppkamp – skal donere stamceller til blodkreft-pasient

Leipzig-forsvarer Willi Orban kan gå glipp av lørdagens Bundesliga-toppmøte mot Union Berlin. Han skal gi en livskritisk stamcelle-donasjon til en kreftpasient.

Leipzigs Willi Orban i duell med Alexander Søderlund i en europaligakamp i 2018.

07.02.2023 16:14

Orban har vært registrert i den tyske databasen over mulige beinmargsdonorer siden 2017. Tirsdag bekrefter Leipzig at han er identifisert som aktuell donor for en pasient som lider av blodkreft.

Den ungarske forsvareren skal ikke ha vært på trening siden søndag. Han har i stedet mottatt stamcelleforsterkende injeksjoner som forberedelse til donasjonen som skal foregå i Dresden.

Ifølge avisen Bild står Orban foran en pause fra fotballen på opptil ti dager. Det er den medisinske anbefalingen etter behandlingen han skal bidra til. Leipzig skriver at det «fortsatt er åpent» om han kan spille lørdagens kamp mot Union Berlin.

– Selvfølgelig ble jeg først overrasket da jeg fikk informasjonen om at jeg var identifisert som aktuell donor. Men jeg var aldri i tvil. Dette er en mulighet til å redde et menneskeliv med svært liten innsats. Jeg håper veldig at donasjonen min kan bidra til å helbrede mottakeren fullstendig, sier Orban til Bild.

– Selvfølgelig kan jeg gå glipp av kampen mot Union, men til tross for alle mine sportslige ambisjoner er det sekundært i denne situasjonen. Og de som kjenner meg, vet at jeg vil gjøre altfor raskt å bli del av laget igjen, legger han til.

Orban har spilt samtlige Bundesliga-kamper denne sesongen for fjerdeplasserte Leipzig. Klubben er ubeseiret på 18 kamper i alle konkurranser. Union Berlin har på sin side vunnet alle årets fem kamper og er nummer to i ligaen.