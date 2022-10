Karlsson skeptisk til Klæbo-forslag – frykter norsk armada i langrennssirkuset

Den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson jubler ikke hemningsløst over Johannes Høsflot Klæbos forslag om profflag i langrennssporten.

Frida Karlsson tror ikke på profflag i langrenn.

NTB

52 minutter siden

Det var i et intervju med VG nylig arrow-outward-link at Klæbo lanserte sine tanker rundt at modellen med landslag i langrennskonkurranser kan være forbi. Han ba i stedet sjefene i verdenscupsirkuset se til sykling og langløp for inspirasjon.

Der konkurreres det med profesjonelle team på tvers av nasjonaliteter. Klæbo foreslår at den løsningen i det minste kan prøves ut i et mesterskapsfritt år. Flere profilerte navn har gitt sin støtte.

Når den svenske avisen Expressen konfronterer Frida Karlsson arrow-outward-link med Klæbos tanker, klapper imidlertid ikke hun umiddelbart henrykt i hendene.

– Jeg tror det har sine utfordringer, sier Karlsson til avisen – og utdyper eget ståsted:

– Tenk på VM slik det er nå. Norge kan stille opp med fire skøyteløpere på distanse – den femte som er benket, er faktisk en potensiell medaljekandidat. Og det er klart at det er trist for Norge. Men samtidig – hvis vi skulle hatt disse proffstallene, ville de kun bli fylt opp av norske skiløpere. Og da er det kanskje ikke plass til skiløpere fra mindre skinasjoner.

Karlsson frykter med andre ord at Klæbos forslag ville gå hardt utover bredden i internasjonalt langrenn.

En annen profilert svensk løper, Calle Halfvarsson, er ikke helt på samme linje. Han tror Klæbo får viljen sin.

– Jeg kommer nok ikke til å gå på ski når det blir en realitet. Men det vil skje. Det er dit vi er på vei, sier han til Expressen.