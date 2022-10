Stjernen ble hentet for å nå Europa – den drømmen brast: – Det er veldig uflaks

Kolstads Europa-eventyret startet i Drammen og endte på Saupstad. Men allerede har trønderne begynt å se mot neste år.

FORTVILER: Sigvaldi Gudjónsson var oppgitt etter den tidlige Europa-exiten.

Kolstad – Bidasoa Irun 33–31 (61–62 sammenlagt): Det har snart gått et år siden Kolstad annonserte for et samlet norsk pressekorps at de hadde satt seg et særdeles unorsk mål: bli landets beste håndballag innen 2024 og deretter vinne Champions League.

De første store spillerne ankom denne sommeren. Og den første virkelig store testen for «nye Kolstad» var tirsdag kveld.