Russlands bokse-beist klar for krigen

Nikolaj Valujev (49) var nær uslåelig i proffringen. Nå forteller den tidligere boksegiganten, som sitter i Dumaen for Vladimir Putins parti Forente Russland, at han er innkalt til militærtjeneste – og «selvsagt» vil delta i krigen mot Ukraina.

LAST DANCE: Nikolaj Valujev tapte to proffkamper, den siste (bildet) for briten David Haye i november 2009.

31 minutter siden

Valujevs skostørrelse skal være 51, han er den høyeste – 213 centimeter – og tyngste – 140 til 150 kilo – tungvektsmesteren i proffboksingen historie. Han var tittelinnehaver i USA-baserte WBA (World Boxing Association) to ganger mellom 2005 og 2009. Han vant 50 av 53 fighter, hvor av 34 på knockout.

Nikolaj Valujev gikk under kallenavnene «Beast from the East» og (selvsagt) «The Russian Giant».

FORSVARTE TITTELEN: Amerikaneren Evander Holyfield hadde sjansen til å vinne sin femte tungvektstittel mot Nikolaj Vulajev i Zürich i 2008. men tapte kampen på poeng for den russiske giganten.

Hans siste proffkamp var mot briten David Haye (191 cm høy) i Nürnberg i Tyskland for 13 år siden. Han tapte «David vs. Goliat» på poeng og dermed WBA-tittelen. Et par år senere ble han valgt inn i Dumaen, det russiske parlamentet, som representant for partiet til Vladimir Putin. Russlands øverste leder beordret for noen dager siden, ved et såkalt dekret, 300.000 russiske menn til krigstjeneste.

Nikolaj Valujev er en av dem.

Her kan du se innkallingen, som Valujev selv har publisert på den sosiale medieplattformen Telegram:

OFFISIELT: Den oppgitte innkallingsdatoen 15. september kan være feil. Det er flere dager før Putins hastemobilisering ble kjent og offentliggjort.

En rekke internasjonale medier har omtalt eks bokserens ønske om å iføre seg uniform og fortsette den russiske angrepskrigen mot nabolandet Ukraina, som hans partifelle Putin kalte en militær spesialoperasjon da han startet den for syv måneder siden.

Ifølge britiske The Sun skal foreløpig ingen av Valujevs kolleger ha blitt beordret til tjeneste for armeen. «Beistet fra øst» bekrefter på sin side, også overfor russiske medier utover Telegram, at han har mottatt og akseptert innkallelsen. Han forteller at han ble klar over den mens han var på tjenestereise i Donbas i Ukraina.

POLITISK KORREKT: Nikolaj Valujev var til stede under en militær parade på den såkalte seiersdagen – over 2. verdenskrigs nazister – i Moskva 9. mai i år.

Valujev hevder samtidig at Duma-kollegene faktisk er innkalt, men at de på sin side vil tjenestegjøre i Dumaen.

– Jeg fikk en innkalling. Om jeg skal dra dit (til rekrutteringskontoret)? Selvsagt, skal han ha uttalt til den russiske avisen Izvestia, ifølge svenske Aftonbladet.

Her forteller han om sin beslutning:

Foruten sitt politiske verv, skal Valujev ha skjøttet oppgaven med å lede det russiske bandyforbundet. Han skal i en 10 års periode også ha vært opptatt med å spore opp en slags utenomjordisk kjempe (Bigfoot) - en yeti - i Sibirs villmark.