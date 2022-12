Klæbo og alpinistene engasjerte advokat: Stor triumf i bilde-strid mot forbundet

DAVOS (VG) Norske skiprofiler er store influensere. Det nyter Skiforbundet godt av. Men i det stille har alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo (26) engasjert advokat – og «vunnet frem» i et svært betent tema om markedsrettigheter.

HETE I BAKKEN, LØYPA OG KOMMERSIELT: Lucas Braathen, Aleksander Aamodt Kilde og Johannes Høsflot Klæbo her avbildet under årets alpin- og langrennssesong.

Mikal Emil Aaserud, VG

Det går frem i en avgjørelse fra Norges Skiforbunds lov- og påtaleutvalg som VG har lest.

Brevet til advokat Pål Kleven, som representerer både Johannes Høsflot Klæbo og de norske alpinistene i sakens anledning, gir utøverne en seier i spørsmålet om hvem som eier deres markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. bilderettigheter.Det er kort fortalt alle menneskers rett til eget bilde, levende bilder, signatur og navn slik at det ikke kan brukes av andre.

FORNØYD: Johannes Høsflot Klæbo, her under verdenscupen på Lillehammer for noen uker siden.

Utøverne legger ikke skjul på at de er glade. Klæbo, som i disse dager forbereder seg til verdenscupen i Davos, sier følgende til VG om saken:

– Vi er svært fornøyde med at utvalget enstemmig har landet på denne avklaringen, sier han og fortsetter:

– Det er viktig at vi utøvere har medbestemmelsesrett i forhold til hvor mye og hvordan skiforbundet kan benytte våre navn, bilder og andre personlige særpreg i kommersielle sammenhenger.

For i lang tid har det vært en uenighet mellom partene i akkurat dette spørsmålet. Det har vært av en så viktig art at de engasjerte advokat for å sikre at lov- og påtaleutvalget i Norges Skiforbund behandler nettopp dette spørsmålet.

Den ferske avgjørelsen vil trolig endre maktforholdet mellom utøvere og forbund.

I deler av en lengre uttalelse (som fremgår nederst) fra alpinistene – med blant annet Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde – forteller de om stor tilfredshet.

– Vi og skiforbundet sammen må bli enige om hvor stor andel av våre «image rights» de kan videreselge til sine sponsorer og vilkårene for dette, skriver de – og påpeker litt senere følgende:

– Da er det lettere for oss å vite hvilke sponsorer vi kan inngå avtaler med og hva vi kan tilby dem.

Fakta Norges Skiforbunds lovutvalg har nå konkludert med følgende: Det er utøverne som selv innehar eiendomsretten til sine image rights.

Utøverne plikter å medvirke i NSFs sponsoravtaler «i rimelig utstrekning» slik NIFs lov gir anvisning på, det vil si at NSF er gitt en bruksrett til en andel av utøvernes image rights.

Utøver og NSF må sammen bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes image rights i forbundets kommersielle avtaler.

Lovutvalget uttaler at utvalgets medlemmer ikke oppfatter utøvernes henvendelse og spørsmål til lovutvalget som et forsøk på å rokke ved den norske landslagsmodellen. Tvert imot opplever lovutvalget at utøverne nettopp ønsker å hegne om denne modellen. Vis mer

Klæbo ble refset

Så hvorfor er dette spørsmålet så viktig? Et godt eksempel finner vi noen år tilbake i tid.

I dag er det slik at når en utøver skriver under på en avtale med forbundet, gir vedkommende i praksis bort sine markedsrettigheter som forbundet kan selge til sine sponsorer.

Utøverens lojalitet overfor disse gjelder i teorien 24 timer i døgnet gjennom hele året og i alle kanaler.

Men sommeren 2019 skrev NRK hvordan Klæbo sterkt mislikte å bli irettesatt av eget forbund. Skistjernen hadde den gangen lagt ut et bilde av seg selv i sosiale medier på påsketur på fjellet.

SKAPTE KONFLIKT: Dette bildet av Johannes Høsflot Klæbo på påskefjellet skapte splid mellom ham selv og skiledelsen. Det var bruken av denne nikkersen som var stridens kjerne.

Han hadde på seg en nikkers av et annet merke enn landslagets egen klessponsor.

Denne sponsoravtalen sikret forbundets klesleverandør en såkalt bransjeeksklusivitet. Med andre ord kunne ikke Klæbo bruke andre merker og legge det ut på sosiale medier, selv om han var på ferie.

Fakta Dette er bransjeeksklusivitet: Ved inngåelse av avtaler mellom forbund og sponsor innrømmes normalt såkalt bransjeeksklusivitet, det vil si at hverken NSF eller utøverne kan inngå sponsoravtaler i samme bransje. Petter Northug brøt på sin side eksklusivitetsbestemmelsene da han signerte en sponsoravtale med Coop, mens forbundet hadde en avtale med handelskjeden Spar. I sponsoravtalene er det forbund og sponsorer som fastsetter omfanget av sponsorenes eksklusivitet. For eksempel kan en bank også ha eksklusivitet innen områder som forsikring og eiendomsmegling. En klesleverandør kan eksklusivitet ikke bare for trenings- og konkurransetøy, men også for fritidstøy. Jo flere sponsoravtaler NSF inngår, desto færre bransjer er ledige for utøverne. – Med opp mot 30 sponsorer som har bransjeeksklusivitet, er det ikke lett for utøverne å finne gjenstående bransjer som kan utnyttes, sier advokat Kleven. Et godt eksempel på dette er landslagskometen Marte Skaanes. Hun ville inngå en privatavtale med Uno-X, som driver bensinstasjoner og bilvask. Men forbundet har en avtale med Equinor, som driver olje- og gassutvinning, men likevel fått eksklusivtet på bransjekategorien «bensinstasjon». Det ble ingenting av privatavtalen. Lovutvalgets avgjørelse har også innvirkning for nettopp dette, mener advokat Kleven. – Sett i lys av at utøverne ikke er ansatt i NSF og følgelig ikke mottar lønn, er den økonomiske hverdagen særlig krevende for de ikke fullt så etablerte landslagsutøverne. – Det er derfor viktig at utøverne nå får et større handlingsrom til å bygge egen profil og et incentiv til å bygge «egen merkevare». Dette vil bidra til å forbedre rammevilkårene for mange utøvere og forhåpentligvis øke inntektene til de utøvere som kun lever av stipender. Vis mer

Klæbos «nikkers»-historie er ikke unik, ifølge Kleven, som til daglig jobber i advokatfirmaet Kleven & Kristensen DA.

Han er en av Norges ledende advokater innen idrettssektoren og jobber primært for særforbund og fotballklubber, men bistår også toppidrettsutøvere.

Konfliktfylt område

Kleven påpeker at i en verden der sosiale medier har vokst voldsomt og flere utøvere har blitt store influensere, har deres sosiale medier-kontoer blitt svært ettertraktede markedsføringskanaler.

Det har naturligvis også økt verdien på utøvernes bilderettigheter.

– Når særforbundenes sponsoravtaler setter begrensinger på hva utøverne kan legge ut av personlige bilder på egne kanaler uten at utøverne er involvert eller har gitt sitt samtykke på forhånd, er det naturlig at det oppstår konflikter, sier Kleven.

– Utøverne føler seg overrumplet. Den nødvendige gode relasjonen mellom forbundets sponsor og utøver vil svekkes.

HAR BISTÅTT UTØVERNE: Pål Kleven i advokatfirmaet Kleven & Kristensen DA.

Nå forventer Kleven at forbundet og utøverne sammen bli enige om hvor mange sponsorer som kan bruke bilder og film av utøverne i markedsføringsøyemed, og på hvilken måte dette kan benyttes.

Han mener videre det vil redusere antallet konflikter betraktelig når landslagsavtalene skal skrives under ettersom utøverne har akseptert hvordan forbundet bruker deres rettigheter.

– Dette er helt avgjørende for å opprettholde en bærekraftig landslagsmodell, sier Kleven.

GENERALESEKRETÆR: I Norges Skiforbund, Øistein Lunde, her under en pressekonferanse i 2020.

Forbundet vil forbedre

Konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, skriver følgende i en e-post til VG om hva forbundet gjør i lys av lovutvalgets uttalelse.

«Vi deler lovutvalgets oppfatning av viktigheten av godt samarbeid mellom forbund og utøvere om forvaltningen av markedsrettighetene og utøvers medvirkningsplikt knyttet til forbundets sponsoravtaler».

«Fram mot neste sesong vil vi derfor legge opp til en forbedret og tydeligere dialog med landslagsutøverne om omfanget av deres markedsforpliktelser og medvirkning».

Fakta Bakgrunn: Utøverne, forbund og markedsrettigheter: I dag er det slik at utøverne plikter å signere en tidsbegrenset landslagskontrakt (normalt ett år) som er vedtatt av Norges Skiforbund (NSF) v/forbundsstyret. I kontrakten overfører utøverne i praksis alle sine markedsrettigheter til NSF slik at NSF kan selge disse videre til sine sponsorer. I norsk skisport er disse rettighetene i de aller fleste tilfeller utøvernes viktigste inntektskilde siden utøverne ikke er ansatte og mottar lønn fra NSF. Utøvernes markedsrettigheter – som primært er deres «personlige særpreg» (også kalt «image rights») og uttrykkes via bilder og film mv – danner store inntekter for NSF ved at NSFs sponsorer får rett til å assosiere seg med NSFs utøvere. Vis mer

Managerpappa Haakon Klæbo sier til VG at de hele tiden har vært klare på at det må til en bedre kontroll over hvordan forbundet forvalter utøvernes personlige markedsrettigheter.

Det er dette som har vært deres tema for diskusjoner og tøffe kamper med forbundet tidligere.

– Nå har lovutvalget enstemmig slått fast at det nettopp er utøverne som har eiendomsretten til sine såkalte «image rights», og at forbundet ikke står fritt til å utnytte disse, sier han og legger til at det er godt med en endelig avklaring.

MANAGERPAPPA: Haakon Klæbo (høyre), her sammen med sønnen Johannes og morfar Kåre Høsflot.

Selv har de opplevd å bli hørt og fått noen egne tilpasninger for den 26 år gamle skistjernens utøveravtale.

Han understreker at det ikke har handlet om grådighet fra deres side, men ønsket å klargjøre grensene for eiendomsretten til bilderettighetene. Nå tror han de slipper misforståelser.

– Nå når lovutvalget har uttalt hva det mener om jussen, vil det nok bli lettere både for Johannes, de øvrige utøverne i NSF og for NSF selv å håndtere dette i fremtiden. Vi setter også pris på at denne saken er løst.