Med drømmen innen rekkevidde

PARIS (Aftenposten): For 15 år siden var han én av dem. Nå er det finaleklare Casper Ruud som får hjertet til å banke hos autografjegerne i French Open.

Casper Ruud har vært rolig og fokusert i Paris. Holder han nervene like godt i sjakk også i søndagens finale?

11.06.2023 09:00

Det høres ut som tilskuerne i den franske hovedstaden buer når Casper Ruud herjer på den røde grusen. Men, nei, det er heller det motsatte. Det er lyden av hyllest.

«Ruuuuuud!» roper de når han hamrer en lekker forehandvinner ned langs linjen.

Han spiller lekker tennis, er sportslig og sier de riktige tingene. Allerede i fjor forelsket Paris-publikumet seg i ham.

«Kjærlighetens by» har en spesiell rolle i fortellingen om den norske tennisstjernen.

Søndag står tennislegenden Novak Djokovic mellom Ruud og French Open-pokalen. Nordmannen kan bruke lærdommene fra to tapte Grand Slam Grand SlamFellesbetegnelse for tennisens fire gjeveste turneringer: Australian Open, French Open (også kalt Roland-Garros), Wimbledon og US Open.-finaler i jakten på seier.

Og kanskje henter han også inspirasjon fra en av barndommens beste opplevelser?