Juvelen åpner seg om mentalt krevende høst

Emilie Joramo spiller «alt» for Steinar Leins Rosenborg. Nå innrømmer hun at det har blitt litt mye.

Emilie Joramo er en av Rosenborgs mest sentrale spillere, og har spilt alt foruten tjue minutter i serien denne sesongen.

28. sep. 2022 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

MADRID: – Det har vært en større totalbelastning etter at jeg ble tatt med på A-landslaget for første gang. Vi gikk videre fra første kvalikrunde til Champions League. Det er endret seriesystem, som gjør at det er mange flere kamper i år enn før. Så jeg kjenner at denne høsten har vært krevende mentalt.

Det forteller Rosenborgs stortalent Emilie Joramo foran returoppgjøret mot Real Madrid - en kamp som vises på adressa.no klokken 20.00 onsdag kveld.