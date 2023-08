Ekstremregn stoppet Formel 1-løpet – Verstappen tangerte rekord på hjemmebane

En helt ufattelig kraftig regnbyge stoppet Nederlands Grand Prix syv runder før slutt. Etter en lengre pause fikk man startet løpet igjen, og Verstappen sitt niende strake løp.

Publisert: 27.08.2023 17:27 Oppdatert: 27.08.2023 17:51

Med syv runder igjen åpnet himmelen seg skikkelig over Zandvoort, og det regnet både hunder og katter.

Mange fikk problemer med de enorme regnmengdene. Sergio Perez måtte ut i grusfellen, Zhou gikk inn i barrieren og Hamilton holdt også på å lide samme skjebne. Til slutt kom det røde flagget opp, og løpet ble stoppet.

Til slutt fikk de satt i gang løpet igjen, og etter to runder bak sikkerhetsbilen ble det fem avsluttende runder med racing. Der var Verstappen overlegen, og tangerte Vettels rekord fra 2013 med ni seire på rad.

– Det var ikke lett med regnet som var i dag. Jeg er veldig glad for at jeg vant her, sier Verstappen.

– Det er alltid tøft å innfri når man har presset på seg. Jeg er utrolig stolt. Jeg fikk gåsehud allerede før start da de spilte nasjonalsangen.

Alonso ble nummer to, mens Sergi Perez pådro seg en fem sekunders tidsstraff etter restarten. Dermed tok Pierre Gasly tredjeplassen.

– For et løp. Det har ikke vært et enkelt år, men det å komme tilbake hit med en tredjeplass etter sommerpausen er kjempebra, sier en utrolig glad Gasly etter løpet.

Alle bortsett fra Lewis Hamilton startet løpet på de myke dekkene, men etter kun få svinger begynte et kraftig regnvær.

Det skapte kaos i starten, hvor Sergio Perez reagerte kjapt og byttet til dekk med mønster lynkjapt. Det gjorde at meksikaneren tok ledelsen, for det var enorme forskjeller på de som byttet dekk og de som prøvde å kjøre med dekk uten mønster på søkkvåt bane.

Verstappen som startet i pole var plutselig helt nede på en 13. plass, men etter hvert som regnet stoppet og banen begynte å tørke opp så viste nederlenderen sin overlegne klasse på hjemmebane.

Verstappen beholdt de mønstrede dekkene på en liten stund mens banen tørket opp. Dermed klatret han oppover lista mens flere og flere gikk inn for å sette på dekk uten mønster, og til slutt var det bare Sergio Perez som lå foran Verstappen.

Da tok Red Bull like greit inn Verstappen og kjørte en undercut på lagkameraten i front.

– Hæ, tok Max en undercut på oss?, sa Perez på teamradioen da han oppdaget at nederlenderen plutselig lå i front igjen.

Regndramaet var dog ikke over, uten at det hindret Verstappen.

Formel 1-sirkuset beveger seg videre til italienske Monza kommende helg.