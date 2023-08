Northug har signert De Zolt til langløpslag: - Virker fortsatt ikke ekte

Alessia De Zolt (23) ble svært overrasket da Petter Northug (37) spurte om hun ville bli en del av hans langløpslag.

TIL NORTHUG-LAG: Alessia De Zolt har signert for Petter Northugs langløpslag.







Publisert: 25.08.2023 10:12 Oppdatert: 25.08.2023 10:41

Petter Northug er sportslig leder for sitt eget langløpslag, Team Janteloppet. Blant de nysignerte er den relativt ukjente utøveren Alessia De Zolt.

– Det virker fortsatt ikke ekte for meg. Det er Northug!

Det sier italienske Alessia De Zolt til VG. Hun deltok på sitt første Ski Classic-renn i fjor vinter. Under det rennet møtte hun Northug og spurte om å ta bilde.

– Etterpå la jeg det ut på Instagram, og han delte det. Jeg benyttet da anledningen til å spørre ham: «Hvorfor ser du alltid så sint ut?». Han svarte da spøkefullt: «Jeg er alltid glad når jeg ser deg», sier De Zolt.

Som junior vant De Zolt den italienske cupen og var på det italienske landslaget. Det var først forrige sesong hun begynte med langdistanseløp. De to møttes for andre gang under Dobbiaco-Cortina-rennet i februar, ifølge italieneren.

– Der kom han bort og hilste på meg. Jeg som ikke trodde han husket meg engang. Det var da han sa til meg: «Neste år vil jeg ha deg i teamet mitt». Jeg trodde han tullet, men han tok kontakt med meg på nytt i april. Jeg takket først nei, men uventet nok insisterte han. Jeg innså da at dette var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til, sier De Zolt.

Northug kontrer med at hun ikke takket nei. Det var andre startutfordringer.

– Det var litt språkvansker før vi ble enige, sier Northug til VG.

Northug forteller at hun skal ha flere arbeidsoppgaver.

– Hun skal jobbe for oss på SoMe, promotere Team Janteloppet og løpet Janteloppet. Hun passer inn i profilen, sier Northug og poengterer at teamet ønsker løpere fra flere nasjoner.

Ved siden av langløpskarrieren jobber De Zolt som sportsklær-modell og skiinstruktør. Hun forteller at hun både vil være idrettsutøver og ambassadør for laget. 23-åringen har drøye 28.000 følgere på Instagram.

– Jeg ser opp til ham og føler meg meget heldig for å være en del av teamet hans. Han er ikke bare en utøver, han er en legende. Etter min mening vil han fortsette å være en mytisk karakter.