Treneren misbrukte henne i syv år: – Jeg vil aldri mer tie stille

Norges idrettsforbund innrømmer at seksuell trakassering og overgrep i idretten er et samfunnsproblem og et idrettsproblem.

To viktige profiler internasjonalt, Karen Leach fra Irland og Colin Harris fra England, ble invitert til seminar på Hamar for å fortelle sine historier.

Tor Solbakken, som selv har uønsket erfaring på det feltet, stilte opp i paneldebatten.

Der var også skuespiller Iselin Shumba med. Hun var en av initiativtagerne til #stilleforopptak, det første norske metoo-opprøret.

Håvard B. Øvregård, som er fagansvarlig i NIF for idrettens arbeid mot seksuell trakassering, er en døråpner internasjonalt ved å fortelle om hvordan Norge jobber. Han presiserer at det fortsatt er mye å gjøre.

NIF har retningslinjer for hvordan trenere og andre skal oppføre seg i idretten, men varslingsrutinene er ikke alltid gode nok.