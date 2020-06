Jakob Ingebrigtsen satte både norsk og europeisk rekord på 2000 meter under Bislett Games torsdag kveld, 4.50,01, over 11 sekunder bedre enn Marius Bakkens norske rekord, og over halvannet sekund bedre enn Steve Crams 35 år gamle europarekord.

Henrik og Filip fulgte opp med 4.53,72 og 4.56,91.