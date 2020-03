Formel 1-sesongen er satt på vent som følge av koronaviruset, og så langt er ikke mindre enn sju VM-runder utsatt. VM-ledelsen håper å kunne starte sesongen i Aserbajdsjan 7. juni, men inntil videre er det meste usikkert.

For å fylle ventetiden er formel 1-stjernene nå invitert til å delta i en konkurranseserie der de skal kjøre bil mot hverandre på nett. I startfeltet vil de også få selskap av et utvalg andre kjendiser. Det hele foregår på Codemasters’ PC-spill «F1 2019».

– Med et antall formel 1-stjerner på startlisten er serien etablert for at fansen skal kunne fortsette å se virtuelle formel 1-løp, til tross for påvirkningen koronaviruset har hatt på sesonginnledningen, heter det i en uttalelse.

– Til det første løpet i serien vil formel 1-førere stå side om side med et utvalg andre stjerner som vil bli annonsert i forkant, lyder det videre fra VM-arrangørene.

Det understrekes samtidig at samtlige deltakere vil delta over internett for å ivareta hensynet til helse og smittefare.

Formel 1-profilene Max Verstappen og Lando Norris deltok i en tilsvarende konkurranse sist helg i kjølvannet av at VM-runden i Australia ble utsatt.

Løpene som nå planlegges skal gjennomføres over 28 runder i løpet av 90 minutter. Planen er at starten går samtidig med at de utsatte VM-rundene skulle vært avholdt.

Første løp blir Bahrains Grand Prix denne uken.

Fansen vil få tilgang til å følge løpet gjennom YouTube, Facebook og Twitch.