Idrettslinjen på videregående, hjelpsomme foreldre, trenere med et ønske om suksess og en kropp som responderer godt til hard trening. Alt ligger til rette for at 16 år gamle Mia Guldteig Lien skal lykkes.

Et lengdehopp på 5,97 meter sikret gullmedaljen i innendørs-NM. Med oppturen friskt i minnet stiller hun som representant for Norge i helgens nordiske landskamp i Helsinki, kun syv dager etter forrige triumf.