Norges valg kan påvirke konkurrentens skjebne: – Jeg kan ikke ta hensyn til alle andre

MALMÖ: Norge spiller onsdag kveld den siste kampen i hovedrunden i EM. Den er betydningsløs med tanke på semifinaleplass eller ikke, den er uansett i boks. Kampen avgjør imidlertid hvem Norge skal møte fredag kveld.

Like før Norges kamp mot Slovenia, møtes Spania og Kroatia i den andre gruppen. Vinneren der møter laget som blir nummer to i Norges gruppe.

Christian Berge har imidlertid bestemt seg for å hvile en rekke av de beste spillerne mot Slovenia.

– Vi har tenkt at mulighetene våre i en semifinale vil være bedre hvis vi har restituert lenger. Det vil medføre at vi rullerer mye på laget i dag. Selvsagt skal vi gå for å vinne, men jo friskere vi er inn i en semifinale, jo bedre står vi mot Kroatia og Spania, sa Berge onsdag formiddag.

Han sier trenerteamet har diskutert frem og tilbake, også med spillerne, og at konklusjonen er at det ikke spiller noen stor rolle hvem de møter fredag. Både Spania og Kroatia er «klasselag».

Ett argument for å spille på resultat onsdag kveld, er at Norge faktisk ikke har vunnet mot Spania siden 1997. Siden har lagene møtt hverandre 18 ganger.

Berge mener imidlertid at det uansett er viktigst å være mest mulig uthvilt i en semifinale. Han tror også det skal være mulig å knekke den spanske koden.

– Det blir uansett jevne kamper i en semifinale. Vi har møtt Spania flere ganger nå, og vi møtte dem i oppkjøringen.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Jeg er norsk trener

Den nyheten blir kanskje ikke tatt så godt imot i Ungarn. De er nemlig avhengige av norsk seier for at deres semifinaledrøm skal leve videre. De møter Portugal i ettermiddag. Med ungarsk og norsk seier, er det også Ungarn og Norge som tar seg til semifinalene. Da er Slovenia ute.

Berge vil imidlertid ikke legge mest vekt på hva som er mest fair play.

– Nå er jeg norsk landslagstrener. Jeg kan ikke ta hensyn til alle andre lag. Vi har gjort jobben vår, vi har prestert godt og så skal vi selvfølgelig gå for å vinne.

Kaptein Kristian Bjørnsen sier også at det er et spørsmål som ikke bekymrer ham.

– Nei, vi føler ikke på det. Vi må tenke på oss selv, sier han.

Bjørnsen mener også at det er smart å hvile spillere mot Slovenia.

– Vi går jo for å vinne hele mesterskapet. Det er uten tvil den beste planen å være mest mulig uthvilt, sier han.

Kapteinen er også overbevist om at troppen er såpass god at det er mulig å vinne selv med de antatt beste spillerne på sidelinjen.