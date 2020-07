Hvert år får herrene medaljer. Det gjør ikke kvinnene: – Det er ubegripelig

Flere klubber i Bandy-Norge synes det er på tide at også kvinnene får medaljer for seriemesterskap.

Julie Storvik (midten) og Høvik har flere gode sesonger bak seg, men ikke nødvendigvis like mange medaljer som de kunne hatt. Olav Olsen

– Vi blir ikke tatt på alvor. Det er veldig dårlig gjort, spesielt når flere klubber er sammen om det, sier Julie Storvik.

Hun har spilt bandy for Høvik siden hun gikk på barneskolen. Det hun og flere andre i Bandy-Norge nå reagerer på, er at kvinnespillerne ikke får medaljer når de gjør det godt i serien.

Både kvinnene og herrene får medaljer i selve NM-finalen, som er det virkelig store, men det er kun herrene som får for seriemesterskapet.

Høvik, Stabæk og Ready har sammen sendt inn forslag med ønske om å endre reglementet, slik at også damene får seriemedaljer.

Norges Bandyforbund landet imidlertid på at regelen ikke var nødvendig å endre.

Det skaper sterke reaksjoner.

Skjønner ikke hvorfor forbundet ikke tar grep

Jørn Follesø er lagleder for Høviks kvinnelag. Han forklarer at temaet har vært oppe flere ganger tidligere, men at reglementet aldri er blitt endret. I år er første gang man formelt har tatt det opp med forbundet.

Han reagerer sterkt på svaret som kom tilbake.

– Når vi nå tar det opp, er det uforståelig og ubegripelig at forbundet ikke griper tak i dette, sier Follesø.

Han betegner det hele som «smålig» gjort av forbundet. I år er årsmøtet i forbundet i tillegg avlyst. Dermed blir det heller ikke mulig å stemme frem saken før seriespillet begynner i november.

– Forbundet skal fremme idretten. Det har vært et argument at man må gravere disse medaljene, men det er bare enda mer smålig og koster vel rundt 1000 kroner, sier Follesø.

Jørn Follesø er lagleder for Høvik. Olav Olsen

– Føler at vi ikke er like viktige

Julie Storvik på Høvik synes ikke noe om at det er slik.

– Det er veldig kjipt at de (forbundet, journ.anm.) ikke tar damebandyen seriøst. At vi blir nedprioritert, sier 21-åringen.

Høvik vant serien i år og fikk dermed en pokal som kan stå på klubbhuset. Laget var også klare for NM-finalen mot Stabæk, men den ble avlyst. Dermed får ikke spillerne noe som helst de kan henge hjemme som minne etter årets sesong.

– Det er ikke medaljene som er det viktigste, men det er det at vi ikke føler at vi er like viktige. At vi ikke blir tatt på alvor, sier Storvik.

Hverken Storvik eller lagvenninne Martine Krogsveen ønsker at de manglende medaljene skal være hovedfokus i garderoben, men de synes også at kvinnene bør premieres på lik linje med herrene.

– Det er gøy med pokal, men samtidig hadde det vært gøy å få medalje som enkeltspiller, slik at man kan huske det senere, selv om man er lag, sier Krogsveen.

Hun ønsker ikke å «lage masse bråk» grunnet dette siden hun først og fremst spiller innebandy for å ha det gøy, men understreker at det hadde vært fint med et bevis på at man har vært best.

– Det er ganske lite som skal til for å lage noen sånne medaljer. Jeg tror ikke det er snakk om så mye penger. Det er en liten ting som vil gjøre mye for enkeltspillere, sier Krogsveen.

Martine Krogsveen tror en seriemedalje ville betydd mye for enkelte. Olav Olsen

Ikke overrasket

Maria Skavhaug er lagleder for Stabæks damelag. Skavhaug har også spilt for Norge i flere mesterskap og tatt flere medaljer. Hun har skrevet under på forslaget, men sier hun dessverre ikke er overrasket over svaret.

– De skylder alltid på regler eller ting som de kan stille seg bak. Dette burde de endret for lenge siden. Det er ingen diskusjon om dette. Vi damene har snakket om det i garderoben lenge, at vi synes det er merkelig. Vi har prøvd å komme med innspill, men de har ikke vært interessert i å diskutere. Det skjer ikke noe, sier Skavhaug.

Hun får støtte av Einar Forfang, som er leder i elitestyret i Stabæk og har signert på vegne av herrene i klubben.

– Vi synes at prinsippet er helt hårreisende. Vi lever i 2020, sier Forfang.

Fakta Hele forbundets tilsvar «Det har ikke vært avholdt noe seksjonsårsmøte i år da Forbundsstyret besluttet, grunnet koronasituasjonen, å avlyse årsmøtene til landhockey, innebandy og bandy samt Forbundstinget som skulle vært i september. Vi har mottatt et par forslag fra klubbene hvor disse ber Seksjonsstyret vurdere muligheten for selv å gjøre endringer i Kampreglementet. På årsmøtet i fjor fremmet Seksjonsstyret et forslag om at også styret, i tillegg til årsmøtet, kunne gjøre endringer i kampreglementet. Motivasjonen for forslaget var at vi går over til 2-årige årsmøteperioder og at Seksjonsstyret, dersom dette var påkrevet, skulle kunne gjøre endringer. Seksjonsstyrets forslag ble etter en lengre diskusjon på årsmøtet justert fordi klubbene ville, for å begrense Seksjonsstyrets mulighet, ha med ordet «nødvendig» i teksten. Vi har hatt en gjennomgang av de forslagene vi har mottatt samt de forslagene som Seksjonsstyret selv hadde tenkt å foreslå av endringer i Kampreglementet og landet på, etter å ha rådført oss med forbundets jurist, at ingen av disse faller innenfor kategorien «nødvendige» endringer. Vi har ikke tatt stilling til det materielle innholdet i noen av forslagene. Disse forslagene kan fremmes på neste årsmøte i juni 2021 slik at alle klubbene får en mulighet til å si sin mening. Så vidt vi kjenner til har ingen av klubbene tidligere selv fremmet dette forslaget på noe årsmøte». Stein Pedersen Leder Bandyseksjonen, Norges Bandyforbund Vis mer

Årsmøtet ble avlyst

Stein Pedersen er leder i bandyseksjonen i Norges Bandyforbund. Deres begrunnelse for at kampreglementet ikke blir endret er todelt. For det første ble årsmøtet i bandyseksjonen avlyst på grunn av koronasituasjonen. For det andre ble det bestemt på forrige årsmøte at forbundsstyret selv kun kan gjøre endringer som er «nødvendige» utenfor årsmøtet. Denne saken ble vurdert til ikke å oppfylle dette kravet.

– Vi har hatt en gjennomgang av de forslagene vi har mottatt samt de forslagene som Seksjonsstyret selv hadde tenkt å foreslå av endringer i Kampreglementet og landet på, etter å ha rådført oss med forbundets jurist, at ingen av disse faller innenfor kategorien «nødvendige» endringer, skriver Pedersen i en e-post.

– Hvordan stiller styret seg til disse endringene da?

– Vi har ikke tatt stilling til det materielle innholdet i noen av forslagene, svarer han.

Les hele tilsvaret til forbundet i faktaboksen over.

Må vente

Pedersen skriver at klubbenes eneste mulighet er å fremme saken på neste årsmøte.

– Disse forslagene kan fremmes på neste årsmøte i juni 2021, slik at alle klubbene får en mulighet til å si sin mening, skriver styrelederen.

Han poengterer at klubbene kunne gjort noe med dette selv tidligere, ved å ha fremmet et forslag til et årsmøte.

– Så vidt vi kjenner til, har ingen av klubbene tidligere selv fremmet dette forslaget på noe årsmøte, skriver Pedersen.

– Uavhengig om dette har vært oppe på et årsmøte tidligere, så burde det være en selvfølge, sier Maria Skavhaug i Stabæk til det.

Man håper å komme i gang med bandyen igjen i november, dersom situasjonen tillater det.

