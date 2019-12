MOSKVA/OSLO/STAVANGER: Det internasjonale antidopingbyrået vil utestenge Russland fra OL og VM de neste fire årene.

Dette ble bestemt i et møte i Wada (verdens antidopingbyrå) mandag. Årsaken er Russlands dopingjuks. Ifølge nettstedet Insidethegames ble utestengelsen besluttet enstemmig. Wada følger dermed anbefalingen gitt av en komité som har jobbet med dopingsaken.

Utestengelsen gjelder altså de største internasjonale mesterskapene, ikke verdenscuper. Wadas avgjørelse åpner likevel for at russere kan konkurrere under nøytralt flagg så sant de kan bevise at de ikke har vært en del av den omfattende dopingsaken som først ble avslørt i McLaren-rapporten i 2016.

Helleland ikke fornøyd

–Jeg er ikke fornøyd med beslutningen vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, sier Helleland til NRK. Hun har arbeidet for en enda strengere reaksjon mot Russland.

– Det (WADA-avgjørelsen) betyr at vi kan oppleve flere hundre russiske utøvere både i Tokyo og Beijing. Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte.

Reaksjonene burde vært strengere.

Også i OL i 2018 kunne russiske utøvere delta som nøytrale. Russland har vært utestengt fra friidretts-VM, senest i høstens mesterskap i Qatar.

Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge håper at særforbundene følger opp.

– Sett i lys av at man har manipulert med data knyttet til det som sannsynligvis er positive prøver helt til 2019, burde reaksjonene vært enda strengere. Nå må det forventes at de internasjonale forbundene følger opp og også utestenger Russland fra verdenscuper, sier Solheim.

– Må være strenge

Han sier at Wada har mulighet til å utestenge utøvere fra VM, OL og Paralympics, men ikke i for eksempel verdenscupen i langrenn. Det må i så fall Det internasjonale skiforbundet gjøre.

Selv om Russland skulle bli utestengt (det er mulig å anke Wadas beslutning), kan russere konkurrere i mesterskap som nøytrale utøvere.

– Jeg tenker at da må man være veldig strenge på hvem som slipper gjennom nåløyet, sier Solheim.

Mads Kaggestad mener situasjonen med Russland er «kjempealvorlig».

– Det er en situasjon som vi aldri har vært oppe i, og en prosess som har vart i fire-fem år. Det har ikke vært noen løsning, og russerne nekter delvis å innse at det er et problem. Russland må rydde opp i korrupsjonen som bidrar til at dette kan skje og må ansette folk de kan stole på at jobber for idrettens verdier, sier han.

Selv om uskyldige enkeltutøvere kan bli rammet, mener Kaggestad at boikott kan være riktig verktøy for å få bukt med problemet.

– Kollektiv straff sitter langt inne, det er mange uskyldige som ikke får være med. Men sanksjoner og boikott er et politisk verktøy. Hvorfor ikke bruke det også i idretten hvis man mener noe med nulltoleranse mot doping? Det er fælt, men kanskje det som må til.

Bakgrunn: Her kan du lese tidligere saker om temaet:

Har nektet

En rapport avslørte i 2016 omfattende manipulering med dopingprøver. Russland har hele tiden nektet for at jukset er organisert på statlig nivå.

Russiske utøver har ikke fått lov å delta i friidretts-VM på grunn av dette.

I november la et utvalg fra Verdens antidopingbyrå (WADA) frem et forslag: De ville utestenge Russland som nasjon fra alle arrangementer i regi av organisasjoner som har ratifisert WADA-koden i fire år.

Grunnen er brudd på dopingreglementet. Utvalget mener blant annet at Russland har manipulert datamaterialet de har gitt fra seg.

Fakta: Bakgrunn * Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i 2015 suspendert fra Verdens antidopingbyrå WADA for omfattende brudd på dopingreglene tilbake til 2011. * I 2016 avdekket McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014. * IOC gikk likevel ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, selv om en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse. * Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg som «olympiske idrettsutøvere fra Russland (OAR)». * Høsten 2018 ble RUSADA tatt inn igjen i varmen i WADA, til store protester. * I november 2018 startet WADA omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva. * Over 2.000 prøver er analysert, og WADA mener disse i stor grad er manipulerte. * WADAs regeletterlevelseskomité har på bakgrunn av disse funnene anbefalt å utestenge RUSADA på nytt, noe som kan bety utestengelse av Russland fra OL og VM i en rekke idretter i fire år framover. * Russland har nektet for å ha stått bak statsstyrt doping.

Stor spenning

I Russland var det naturlig nok knyttet stor spenning til avgjørelsen. Avisen Komsomolskaja Pravda har direktedekning av det de kaller «en dommedag for russisk sport».

Reaksjonene på avgjørelsen var harde.

Andrej Klimov, lederen for utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, sier til avisen at Russland bør svare på beslutningen.

– Dette handler om anti-russisk global propaganda, sier Klimov til Komsomolskaja Pravda, og legger til:

– I WADA dominerer NATO-landene, og dette har trolig påvirket deres beslutning.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe uttaler følgende til nyhetsbyrået RIA Rsports.

– Det er veldig triste nyheter. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si. Vi skal definitivt ikke gi opp. Det er umulig å kontrollere skjebnen til idrettsutøvere som ikke har noe å gjøre med dette i det hele tatt.

– Katastrofe

Også idrettsprofilen Vjatseslav Fetisov reagerer på avgjørelsen:

– Dette er en katastrofe, sier den tidligere ishockeyspilleren til KP, som tidligere har vært kritisk til russiske ledere.

Han er mest bekymret for hva dette vil ha si for unge idrettsutøvere og forteller at han har vært i kontakt med turntrener Valentina Rodionenko som var helt oppløst i tårer etter avgjørelsen. Hun hadde så store drømmer for de unge utøverne som drømte om å delta i OL.

Bokselegenden Umar Kremlev kaller avgjørelsen politisk.

– Dette handler ikke om å straffe skyldige utøvere, men å straffe et helt land.

Den 19. desember skal RUSADA møtes for å avgjøre om de vil anke WADAs utestengelse til CAS, eller ikke. Det er ventet at avgjørelsen blir å anke.

Gjelder ikke fotball-EM

Utestengelsen vil ikke gjelde neste års fotball-EM, der Russland er kvalifisert og skal være en av 12 vertsnasjoner. Inntil videre får avgjørelsen heller ikke konsekvenser for russiske utøvere i verdenscuper.

Det er foreløpig ikke kjent om Russland anker WADA-dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Nasjonen har frist på 21 dager til å komme med et tilsvar til WADAs beslutning.