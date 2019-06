Christian Coleman løp inn til tiden 9,85 på 100 meter.

Det var årsbeste i verden og kun seks hundredeler bak Usain Bolts Bislett-rekord. Verdens raskeste menneske imponerte igjen, men det var få som brydde seg. Han ble applaudert av banen, alle Bislett-vinnere blir det, men det var forbausende lite oppmerksomhet rundt sprinteren.

Nyhetsbyrået NTB brukte syv linjer i telegrammet til sine norske kunder.

Det var det. Mer var det ikke å snakke om.

Ellers handlet resten av Bislett-kvelden om de norske utøverne, som stadig får en høyere status blant et friidrettskyndig norsk publikum.

Ingen reprise av EM

Bislett-kvelden torsdag, en av norsk friidretts største festkvelder på lenge, var et bevis for det.

Akkurat nå troner Karsten Warholm øverst, tett fulgt av tre brødre Ingebrigtsen. Tre måneder før VM i Doha er det en stabil sunnmøring og tre noe uberegnelige rogalendinger nasjonen må håpe på.

Men kan vi forvente en norsk fest i Doha tilsvarende den i Berlin-EM i fjor med tre gull og totalt fem medaljer?

Neppe, selv om mesterskapet fortsatt er langt frem i tid.

Jeg har hørt fire norske medaljer er blitt nevnt.

Norge skal være godt fornøyd med to. VM og OL er ikke EM. Det er en helt annen liga og dermed enkel matematikk.

Gullkandidat Warholm

Karsten Warholm har konkurrert to ganger på forsommeren.

23-åringen har distansert konkurrentene med nesten to sekunder på 400 meter hekk i Diamond League-stevnene i Stockholm og Oslo. Riktignok uten verdenstoppene Abderrahman Samba og Rai Benjamin på start, men likevel har Warholm imponert så mye at det skal bli spennende å se hvor mye han har knappet inn på de to nevnte konkurrentene når startskuddet smeller i Doha.

MARIUS SIMENSEN, BILDBYRÅN

Torsdagens Europa-rekord på 47,33 er kruttsterk. Da er det ikke langt opp til Samba (46,98) og Benjamin (47,02).

I fjor var den regjerende verdensmesteren stresset og frustrert over å bli distansert gjentatte ganger av Samba.

Han valgte å ta grep ved bedre kosthold, bedre livsstil, en bedre tilværelse som toppidrettsutøver.

Mannen med den ydmyke tilnærmingen til egne resultater og suksess har fått være skadefri, han har trent mer og hardere, og fortsatt ser trener Leif Olav Alnes’ treningsregime ut til å være gull verdt.

I tillegg har Warholm skjermet seg selv i større grad enn tidligere. I motsetning til i fjor, da han slet seg helt ut ved å stille opp på alt dagene før Bislett Games, sa han i år nei til det meste.

Blikket var skjerpet på én ting: Den ene runden i konkurranse.

Ryan Kelly / NTB scanpix

Joker Ingebrigtsen 1

I år som i fjor og året før snakkes det mye om fenomenet Jakob Ingebrigtsen.

Bislett-brølet forteller alt om hvor populær han er.

Han tok syvmilssteg i nesten hver eneste konkurranse og fjorårets EM-innsats var sensasjonell med gull både 1500 og 5000 meter.

Men at han skal ta like mange og store steg, er ikke å forvente.

18-åringen har trent godt, de rundt ham forteller at minstemann har respondert bra på treningen i vinter og vår. Spørsmålet er om han ble satt noe tilbake av virussykdom og eksamenskjør på skolen i slutten av mai.

Det er lenge til VM i Doha, og det er mye jobb som skal gjøres. Og fortsatt har ikke Team Ingebrigtsen gjennomført høydeoppholdene de har hatt stort hell med, i St. Moritz.

Det første oppholdet starter i dag. Det andre mot slutten av august, seks uker før de skal løp i VM.

Jakob Ingebrigtsen er ikke favoritt på 1500 meter. Det er kanskje den øvelsen i VM med tøffest konkurranse. Og den øvelsen med mest taktikk, posisjonering og kriging i feltet. Små feil kan velte alt.

En medalje til 18-åringen i VM vil være en langt større prestasjon enn gull i EM.

MARIUS SIMENSEN, BILDBYRÅN

Joker Ingebrigtsen 2

I år som i fjor og årene før det har Filip Ingebrigtsen slitt i mai og juni. 26-åringen har ikke fått det til å fungere før et godt stykke ut på sommeren. Toppformen har pleid å komme i slutten av juli og august.

Han har ikke funnet årsaken. Allergiproblemene kan være én grunn. At han ikke har klart å hente seg inn etter de årlige mai-oppholdene i høyden i Flagstaff, kan være en annen.

På Bislett ble han nummer ni på Drømmemila, en plassering han ikke var fornøyd med.

Potensialet er skyhøyt, kanskje er det Filip norske friidrettsentusiaster bør håpe på.

Han vant VM-bronse på 1500 meter for to år siden. Han var i kanonslag under EM i Berlin i fjor, men ble revet ned i forsøket. At han tok igjen feltet og vant heatet etter å ha ligget på tartandekket halvannen runde før mål, var i realiteten et EM-gull i seg selv.

Filip Ingebrigtsen kommer i form i sommer. Spørsmålet er om han er det i Doha.

Lise Åserud, NTB scanpix

Joker Ingebrigtsen 3

Med sin trøblete sesongoppladning skal det ikke være mulig for Henrik Ingebrigtsen å kjempe om topplasseringer i VM.

Men 28-åringen har en unik evne til å grave dypt når det virkelig gjelder. Som på Bislett torsdag, der han var i tvil om det var noe poeng å starte på 3000 meter.

Storebror Ingebrigtsen gjorde lurt i det. Han banket Marius Bakkens 18 år gamle norgesrekord med nesten fire sekunder.

Nå handler om å bli kvitt hofteproblemene han har slitt med siden starten av mars. Han må holde seg i ro over litt lengre tid, han må roe ned farten på trening.

Derfor kan høydeoppholdet i St. Moritz, der en vanligvis trener rolig i starten, være riktig «medisin».

Han har mesterskapserfaring, han har flere ganger kommet i form til mesterskapene, og skal aldri undervurderes.

Det blir neppe 1500 meter i VM. Det går mot at han forsøker å kvalifisere seg for 5000 meter. Den distansen krever ikke samme fartstrening som 1500 meter og passer hofteproblemene bedre.

I en VM-finale med luretempo kan alt skje. Men han kommer neppe til å snakke høyt om VM-medalje.

Ikke en normal sesong

De fire nevnte er Norges største håp.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har medalje som mål på 3000 meter hinder, men romsdalingen har slitt med skadeproblemer og var nesten et halvt minutt bak verdenstoppen på Bislett. Det virker litt for langt opp.

Norge har et par kastere som har levert bra i vår og på forsommeren. Medaljekamp er for mye å forlange.

Men årets VM-sesong er ikke normal med mesterskapet så sent som september/oktober.