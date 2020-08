SHL-spiller utestengt for sexistisk kommentar mot Rosseli Olsen

Marek Hrivik i den svenske hockeyklubben Leksand er utestengt for å ha kommet med en sexistisk kommentar til norske Mats Rosseli Olsen i Frölunda.

Mats Rosseli Olsen.

– Å bruke en sexistisk krenkende uttrykksform er ikke akseptert i svensk ishockey, skriver disiplinærkomiteen i det svenske ishockeyforbundet.

Det er den svenske avisen Expressen som skriver om utestengelsen som kommer etter at slovaken kom i bråk med Rosseli Olsen under Strømstad Hockey Classic, i oppgjøret mellom de to klubbene nylig. Da det verste bråket hadde lagt seg var fortsatt Hrivik het i toppen og ropte «fucking pussy» til nordmannen.

For den kommentaren har det svenske ishockeyforbundet utestengt Hrivik frem til 27. august.

– Jeg vet at det jeg sa under kampen ikke var hyggelig, men i min over ti år lange karriere har jeg hørt den type snakk mange ganger. Jeg er blitt kalt det samme selv, men jeg har aldri klaget, sier Hrivik i en uttalelse.

Det svenske ishockeyforbundet står derimot på sitt og sier slike krenkende uttrykksformer ikke er akseptert i svensk ishockey, og at det er opp til spillerne å være kjent med det gjeldende regelverket.

I den omtalte kampen vant for øvrig Frölunda 5-4. Rosseli Olsen og lagkameratene vant også turneringen.

