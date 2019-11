Olympiatoppen om turnbråket: – En god løsning handler mer om klokskap enn prestisje

– En god løsning handler mer om klokskap enn prestisje, sier Olympiatoppens coach Michael Jørgensen.

Han er Olympiatoppens kontaktperson inn mot turn og kjenner godt til uenigheten mellom Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NTGF) og Oslo Turn.

Striden mellom en av Norges største idrettsklubber og deres særforbund har vart i et par år. Den handler om hva som er lurest for å få opp turnere i verdenstoppen.

Forbundet satser på landslagsmodellen, at de beste skal trene sammen. Oslo Turn, som har 5500 medlemmer, er ikke uenig i det. Klubben ønsker likevel at Sofus Heggemsnes skal trene med sin lokale trener i deres hall. Han er Norges beste og kvalifisert til OL. To andre i Oslo Turn velger også dette.

Ulike modeller for menn og kvinner

Turnforbundet, som på seks år har økt medlemsmassen med 24 prosent og nå har over 112.000 medlemmer, har samlet de beste på herresiden sentralt. Årsaken er at begrensede ressurser skal brukes mest mulig effektivt.

På kvinnesiden er opplegget litt annerledes fordi turnerne er yngre. Der drar landslagstrener ut til klubbene for å følge opp de aktive. Det gjelder som eksempel Fanas Julie Erichsen, som også er kvalifisert til OL.

– Olympiatoppen krever ikke noe av forbundene, for det må være deres valg. Men vi ser at i individuelle idretter som er store internasjonalt, trener de beste sammen, sier Michael Jørgensen.

Fakta: Dette er saken Allerede i 2004 ble det vedtatt at det skulle satses på menn i turn i Norges Gymnastikk og Turnforbund. I 2016 skjedde tilsvarende med turn kvinner, RG og tropp. Turnere som er med landslaget på faste, daglige treninger, må skrive under på en landslagskontrakt. De må bo i Oslo. Oslo Turn støtter opplegget, men mener at noen turnere vil ha det bedre av å trene i sine egne klubber. Konflikten kom til overflaten da Oslo Turns Sofus Heggemsnes kvalifiserte seg til OL, men han trener ikke med landslaget.

Flere idretter har lykkes

Norge har hatt stor suksess med det opplegget i idretter som bryting, taekwondo, roing og padling, ifølge Olympiatoppens turnmann.

Jørgensen ser at det kan være en krevende overgangsfase, og at det kan være fordeler og ulemper. Uansett håper han at Oslo Turn og NTGF kan komme sammen for å finne ut av hva som skal være veien videre. Målet må uansett være at nettopp Heggemsnes og Erichsen skal løfte seg videre mot OL. For det å ha kvalifisert seg gir ikke automatisk OL-tur. Olympiatoppen ser både på form og muligheter når OL nærmer seg.

– Turnerne må fortsette utviklingen. Pr. dags dato tilsier ikke resultatene medaljemuligheter, men inn mot OL i Paris 2024 er de kjempespennende.

Skal ha flere møter

Oslo Turn, Fana og forbundet skal ha et møte i slutten av måneden der opplegget fremover rundt Norges beste turnere skal stakes ut.

President Torgeir Røinås Pedersen i Norges Turnforbund opplyser at det er et ordinært styremøte onsdag. Det jobbes med en evaluering av landslagsmodeller i turn for kvinner og menn, rytmisk gymnastikk (RG) og troppsturn. Deretter skal spørreskjemaer sendes til klubber, landslag, trenere, utøvere og flere i støtteapparatet. Svarene skal fortelle om det er mulig å forbedre opplegget.

– Ikke noe er hugget i stein, sier Pedersen, som legger til at det er første gang i moderne tid at NGTF hadde tre reelle OL-kandidater som Sofus Heggemsnes, Stian Skjerahaug og Pietro Giachino, og i tillegg Julie Erichsen.

– Vi mener at det vil høyne nivået å ha de beste sammen, slik at de kan lære av hverandre, at kompetansen da samles, og at støtteapparatet kan være tett på.