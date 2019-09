Du har kanskje hørt om Tiger Woods, Michael Jordan, Mia Hamm og Clint Dempsey? Felles for alle er at de er blitt flasket opp gjennom collegeidretten i USA.

Landslagssvømmer Truls Wigdel flyttet i sommer fra Sunde i Stavanger til Los Angeles for å begynne på University of Southern California, en skole som har hatt med utøvere i OL siden 1912. Hver eneste gang har tidligere elever tatt minst et gull.