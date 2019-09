Sagosen om storklubbens forbannelse: – Champions League har vært et mareritt

År etter år seiler PSG opp som en kandidat til å vinne herrenes Champions League i fotball så vel som håndball. Hver gang har Frankrikes pengestinne hovedstadsklubb mislyktes. Senest forrige sesong ble det stopp på begge arenaer lenge før finalen:

* PSGs stjernespekkede fotballag røk ut i åttendedelsfinalen. Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United snudde 0–2 fra første kamp til 3–3 og seier på bortemålsregelen.

* Sander Sagosen og PSGs hardtsatsende håndballag tapte kvartfinalen mot polske Kielce 59–60 over to kamper.

Skuffelsen innad i klubben var enorm. Det tok tid før Sagosen greide å kvitte seg den kjipe følelsen.

– Der vat nok ett av de største slagene jeg har fått i trynet i klubbhåndballen. Jeg brukte en del av sommeren til å fordøye det, innrømmer trønderen overfor Aftenposten.

Penger er ikke alt

På fotballbanen har ikke PSG engang tatt seg til en Champions League-semifinale siden klubben fikk søkkrike eiere fra Qatar i 2011. I håndball øynet pariserne tittelen da de møtte makedonske Vardar i 2017-finalen, men ble der slått med ett mål.

– Champions League har egentlig vært et lite mareritt for klubben, både i håndball og fotball. Samtidig er det litt av sjarmen med toppidrett. Du kan ikke kjøpe deg til tittelen heller. Det kreves hardt arbeid over lengre tid, påpeker Sagosen og fortsetter:

– I fjor spilte vi egentlig en kjempesesong og tapte kun tre kamper. Likevel endte det med fiasko fordi vi tapte en kamp med to mål. Det er litt av det vi har lært. Vi må være til stede i hver eneste kamp. Forhåpentlig er dette sesongen der vi endelig klarer å gå hele veien.

Fakta: Sander Sagosen Født: 14. september 1994 (24 år) Idrett: Håndball Klubb: Paris Saint-Germain (Frankrike) Tidligere klubber: Kolstad (2012–13), Haslum (2013–14), Aalborg (2014–17) Posisjon: Venstre back Høyde: 195 cm Landskamper/mål: 94/416 Skal spille for tyske Kiel fra sommeren 2020

Norges største håndballstjerne blir ikke å se på banen når PSG lørdag møter Elverum i Lillehammer. I midtuken pådro han seg en lyskestrekk og er satt ut av spill i tre-fire uker.

– Det er veldig kjedelig. Jeg hadde virkelig gledet meg til dette, sier Sagosen, som blir med laget til Norge som tilskuer. 24-åringen spiller sin siste PSG-sesong og blir fra neste sommer klar for tyske Kiel.

Setter tilskuerrekord

Til daglig spiller Elverum i Terningen Arena med en kapasitet på 2500 sitteplasser. Lørdag er det ventet opp mot 12.500 tilskuere på tribunene i Håkons Hall. Det sikrer ny publikumsrekord for en håndballkamp i Norge.

– Det er ikke sånn at folk lurer på hvem som kommer til å vinne, men opplevelsesmessig blir dette noe av det største vi har hatt i norsk klubbhåndball, sier daglig leder Mads Fredriksen i Elverum Håndball.

– Hvilke sjanser har Elverum mot PSG?

– Dette er en kamp PSG skal vinne 99,5 av 100 ganger. Så stor forskjell er det på å ha flere hundre millioner i omsetning mot våre 30 millioner, sier Fredriksen.

Elverum har flere sesonger bak seg i Champions League, men spiller i høst for første gang på øverste nivå i den gjeveste europacupen. Hedmarkingene har tapt begge sine to første kamper mot danske Aalborg og tyske Flensburg-Handewitt.