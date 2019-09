Ringte hjem til norsk regelekspert. Det kan ha reddet Ingebrigtsens finaleplass.

Rundt klokken 22.15 – omlag to timer etter at diskvalifikasjonen var et faktum, forsvant noen kilo fra skuldrene til familien Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen skulle likevel løpe VM-finale mot storebrødrene Henrik og Filip på Khalifa International Stadium i Doha.

En to timer lang ankesak var vunnet. For der jubel først ble snudd til fortvilelse etter en britisk protest, vant Norge frem til slutt.

Kanskje var en telefonsamtale fra Doha til Oslo avgjørende.

Lise Åserud / NTB Scanpix

– Han ble dyttet

Klokken var 20.45. Det var en halvtime siden nyheten smalt.

Jakob Ingebrigtsen hadde på mesterlig vis gått videre fra sitt heat. Men TV-kommentatorene Jann Post og Vebjørn Rodal ante uro etter at bildene viste at lillebror Jakob var på innsiden av lista med et par steg.

Henrik Ingebrigtsen var ikke nervøs etter å ha sett TV-bildene av lillebroren, men juryen diskvalifiserte 19-åringen.

– Han blir dyttet, slo Henrik fast på NRK.

Til ingen nytte.

Telefonsamtalen

Da ringte mediesjef Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund en internasjonal dommer hjemme i Norge. I et par minutter ga Thor Gjesdal sin vurdering. Den vurderingen kan ha bikket ankesaken i Norges favør.

– Jeg snakket og diskuterte med Morten og ga en vurdering. Vi hadde en vanskelig sak, for de var der og jeg er her. TV-bildene er vanskelig å tolke, så mye er basert på deres informasjon. Basert på det de sa, ga jeg en vurdering til ankesaken, sier Gjesdal, som selv ikke hausser opp sin egen rolle i saken.

Vant frem

– Jeg vet ikke om det var det jeg sa som ga utslag, men de fortalte meg hvordan saken sto fra deres side. Disse videoopptakene som jeg ikke har sett, så ga jeg en vurdering og hvilke argumenter og punkter i regelverket de burde bruke for at anken skulle føres frem.

– Hvilke punkter?

– Primært om det skjedde på langsiden eller i svingen. Morten ringte og sa han hadde en video som viste klart at Jacob ble dyttet på langsiden. Opprinnelig ble han disket fordi de trodde han gikk på innsiden i svingen. Så snakket vi om hvordan de skulle vekte argumentene, basert på den infoen jeg fikk. Men hva de endelig sa, det vet jeg ikke, sier Gjesdal.

Litt over en time senere var ankesaken vunnet.

Og familien Ingebrigtsen stiller med tre menn på startstreken i en VM-finale i 5000-meter.