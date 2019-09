Kristiansand-jente vant EM-bronse

Kristiansand-jenta var suveren i de tre gruppematchene under mesterskapet i Helsingborg, og avga bare to sett på veien mot semifinale etter å ha slått polsk, tysk og fransk motstand.

Men i semifinalen ventet den franske rivalen, Thu Kamkasomphou, som Dahlen har hatt flere tøffe oppgjør mot gjennom flere år.

Den franske jenta åpnet med å vinne første settet 11–9, men så slo Dahlen hardt tilbake og vant de to neste settene 11–8 og 11–9. Det fjerde settet var så jevnt at først på stillingen 14–12 ble settet avgjort i Kamkasomphous favør, og dermed var de to kamphanene igjen like langt.

Fransk europamester

Men i det siste settet var den franske kvinnen best, og vant 11–7 – og dermed 3–2 sammenlagt.

EM-bronsen til 28-åringen føyer seg inn i en imponerende rekke. Fra før har hun vunnet to EM-gull, ett EM-sølv og to EM-bronse.

Thu Kamkasomphou ble til slutt europamester etter å ha slått polske Dajana Jastrzebska 3–1 i finalen. Dette var for øvrig en spiller som Dahlen slo 3–0 i det innledende spillet.

Også norske Tommy Urhaug vant bronse i para-EM.