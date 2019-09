Norge vil vise «vi-kulturen» til verden. Marit Bjørgen ble hentet inn for å fortelle hvordan.

HOLMENKOLLEN: Skilegenden hadde tatt seg tid til å møte vel 70 skitrenere og ledere fra 22 nasjoner, alle kvinner. Hun kom hastende inn, som vanlig med hestehale, rett fra barna Marius og Ola som ventet hjemme.

Hun røpet at hun hadde brukt bil, ikke gått eller jogget, selv om hun ikke bor langt unna. Veteranen innrømmer at hun mangler motivasjon for å komme ordentlig i gang med treningen etter at hun la opp.

Men det er ikke det deltagerne i salen i Holmenkollen, som allerede er «starstruck», skal få høre. De får høre stjernen mange av dem bare har sett på TV, legenden som er mestvinnende vinterolympier i verden, med 15 OL-medaljer, snakke om hvordan Norge får det til.

På engelsk snakket hun om hvordan kvinnelaget jobbet for å få frem det gode teamet, lærer hverandre å kjenne, dele erfaring, hjelpe og dra nytte av hverandre. For de fleste utlendingene er denne tankegangen ny.

Olav Olsen

Fikk mye ros

– Jeg ble fascinert av å høre om denne kulturen og strukturen, hvordan man skaper suksess i laget. Dette tar jeg med meg, sier Ekaterina Rachel, opprinnelig fra Russland, nå trener i England.

– Marit Bjørgen var utrolig inspirerende. Vi skal bruke den teknikken for å få opp vi-følelsen, sier Munguntsetseg Luvsandorij, generalsekretær i Mongolias skiforbund.

– Jeg elsket det hun og Marius snakket om. I USA er alle så uavhengige. Utøvere vokser opp med mye lidenskap, men det kan også føre til at man blir ensom, sier Christine Feehan, som i dag jobber for Det internasjonale skiforbundet (FIS). Hun bor i Oslo.

Olav Olsen

Kommer ikke med fasiten

Åsted for møtet er Holmenkollen, ikke langt unna der trønderen tok noen av sine mange seire, som under VM på hjemmebane i 2011.

Det er hit Norges Skiforbund har invitert sine gjester, med håp om at skifamilien skal vokse, vel vitende om at Norge har en ledende rolle på dette området.

– Det som er viktig å poengtere er at vi ikke har fasiten og svaret på alt, men vi kan vise hva som fungerer for oss, sier skipresident Erik Røste.

Olav Olsen

Han er stolt over at Norge bare i høst har hatt fire viktige arrangementer med dette for øyet, å dele kunnskap med andre nasjoner. Oppslutningen har vært stor både på den internasjonale langrennssamling for juniorer på Sjusjøen, trenerseminar i Trondheim og internasjonal hoppsamling på Lillehammer, som ble avsluttet fredag.

Olav Olsen

Individuell lagsport

Marius Arnesen, suksessrik trener for Norges beste alpinister fra 2005 til 2010, har allerede fra scenen holdt foredrag og nevnt visdomsordet han tok med seg fra en tidligere landslagstrener: « Alpint er lagsport, utenom fra start til mål.»

Han fortalte hvordan utøvere, ledere og trenere i denne idretten hadde jobbet frem felles verdier. De handlet om at hvis du er alene, så er det kanskje greit så lenge du har suksess. Den dagen resultatene uteblir, og man ikke har et lag rundt seg, er det mye tøffere.

«Vi er mer viktig enn jeg» ble mottoet i alpint. Og han nevnte et eksempel som ga innsikt:

17. februar 2006, under OL i Torino, skulle det være Super G. Rennet ble etter start utsatt i tre timer fordi det snødde mer og mer. To norske hadde allerede kjørt, men fikk som de andre starte på nytt. De brukte pausen til å fortelle lagkameratene hvordan de kunne hente noen ekstra hundredeler sekunder. De delte med andre, selv om de fire på Norges lag også var konkurrenter. Det endte med gull til Kjetil André Aamodt, 13 hundredeler foran Hermann Maier, med en ung Aksel Lund Svindal på 5. plass.

Olav Olsen

Fakta: Morgendagens skiledere Treårig program startet i 2018. 25 deltagere, 20 fra Norges Skiforbund, 5 fra andre særforbund (fotball, svømming, studentidrett, luftsport, roing) Hver deltager følges opp av en mentor, mentorene består av både menn og kvinner som innehar lederposisjoner både i idretten og i næringslivet. Prosjektets hovedmål er å øke kompetansen til trenere og ledere i skisporten, som delmål jobbes det med å øke andelen kvinnelige trenere og ledere, også internasjonalt. Prosjektet inviterer en gang i året til et internasjonalt seminar, Ski leaders of Tomorrow, for å dele kompetanse og utvikle ledere og trenere på tvers av skinasjoner over hele verden.

Jobber med Morgendagens skiledere

For Skiforbundet er målet å få flere kvinner inn i styrer og komiteer. Skipresident Erik Røste, som opplevde at det kom kritikk da han ble valgt inn i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sa den gangen at han nettopp ville jobbe innenfra for å bane vei for flere kvinner.

På den siste FIS-kongressen i Hellas i fjor, ble to av fire norske forslag umiddelbart godkjent. Hvis et land har mer enn én representant, skal begge kjønn være representert. Styret i FIS skal utvides fra én til to utøverrepresentanter.

– De to andre forslagene blir innført fra neste kongress. Da skal kvinner i de ulike delegasjonene utgjøre minimum 30 prosent. Og fra 2022 mer enn 40 prosent, sier Røste.

Olav Olsen

Han legger til at Norge også har mye å gå på, og derfor var det nødvendig å sette i gang et prosjekt for to år siden for å få opp flere trenere og ledere. Det kalles Morgendagens skiledere.

Initiativtager til dette prosjektet er forbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Vi har allerede sett mange resultater for våre egne ledere, som har påtatt seg nye, store oppgaver. Dette er en spennende reise, som jeg tror vil bidra til utvikling både internasjonalt og nasjonalt.