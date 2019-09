Helseth sikter mot OL-medalje: – Enorm lettelse å kvalifisere oss til OL

Torsdag var den norske dobbeltfireren 31 hundredeler unna å nå en VM-finale, som ville gitt en OL-plass for båten neste år. Dermed var presset stort på den norske båten før lørdagens B-finale i VM, der kun de to beste sikret seg plass til Tokyo-OL neste år.

– Vi hadde tro på at vi skulle komme oss til A-finalen, men så kom Kina litt ut av intet og det overrasket oss. Det er ikke lett å omstille seg etter en slik opplevelse, for det har vært et ganske stort press på oss. Vi visste at vi hadde den raskeste tiden av dem som var i B-finalen, sier Martin Helseth til Sunnmørsposten.