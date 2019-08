Starttrøbbel for Federer - slet mot ukjent inder i US Open

Tredjerankede Roger Federer slet en stund mot indiske Sumit Nagal, som er ranket som nummer 190 i verden. Sveitseren tapte det første settet 4-6, men slo knallhardt tilbake og vant de tre neste 6-1, 6-2, 6-4. Seieren var Federers 1224. seier og han har nå vunnet 62 strake førsterundekamper i en Grand Slam-turnering.

Djokovic topper verdensrankingen og slo ut Roberto Carballes Baena i strake sett 6-4, 6-1, 6-4.

Serberen hadde få problemer med mannen som er ranket som nummer 76 i verden.

Begge de store kanonene er nå klare for 2. runde i turneringen som spilles i New York. Djokovic skal måle krefter mot argentinske Juan Londero, mens Federer møter Damir Dzumhur fra Bosnia.

Djokovic jakter på Federer i antall Grand Slam-seirer. Sveitseren har 20 titler, mens Djokovics Wimbledon-seier i juli gjør at han har 16. Mellom de to ligger Rafael Nadal, ranket som nummer to i verden. Han har 18 titler og møter John Millman natt til onsdag.

Også Stan Wawrinka, som vant US Open i 2016, er også videre etter å ha slått italienske Jannik Sinner 6-3, 7-6, 4-6, 6-3.

Norske Casper Ruud skal ut i en meget tøff 1. rundekamp mot tyske Jan-Lennard Struff tirsdag kveld.

– Casper møter en tøff motstander som slår og server hardt. Casper må være veldig på vakt og returnere bra. Fordelen til Casper er at det er best av fem sett, for han er fysisk veldig sterk. Det er ikke en dårlig trekning for Casper, for han møter ikke en seedet spiller. Men spillestilen han møter kan være vanskelig, har Eurosport-kommentator Christer Francke uttalt om kampen.