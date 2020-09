Virustrøbbel før French Open: Fem spillere får ikke delta

French Open er sesongens store mål for Casper Ruud. Én uke før turneringen for alvor starter har fem spillere fått startnekt som følge av virussmitte.

French Open starter om én uke. Martin Bureau / AFP Pool

Nå nettopp

Kvalifiseringen til tennissesongens største turnering på grus startet mandag. Fem av spillerne som skulle deltatt blir ikke å se, opplyser det franske tennisforbudet i en pressemelding.

«Turneringsledelsen i French Open kan bekrefte at to spillere har testet positivt for covid-19, og tre andre spillere har vært i nærkontakt med en trener som har testet positivt», heter det.

De aktuelle spillerne isoleres nå i sju dager og får dermed ikke spille på rødgrusen i Paris.

Les også Djokovic sammenligner Ruud med Nadal: – Det var en tøff kamp

Ikke navngitte

Verken arrangøren eller tennisforbundet i Frankrike har gått ut med navnene på spillerne, men bosniske Damir Dzumhur bekrefter at han er del av kvintetten. Dzumhur er ikke selv smittet av viruset, men hans trener skal ha avgitt en positiv test.

Bosnieren er samtidig kritisk til systemet.

– Det er dette som er grunnen til at jeg ikke kan spille Roland-Garros. Han (treneren) fikk ingen sjanse til å ta en test nummer to, og vi er sikre på at den hadde vært negativ, for han har antistoffer», skriver tennisspilleren.

Ruud-høydepunkt

Casper Ruud er direktekvalifisert til hovedrunden i Paris. Den begynner i neste uke. Den norske tennisstjernen viste strålende grusform da han spilte seg helt fram til semifinale i Roma Masters. Der ble det exit mot verdensener Novak Djokovic søndag.

Arrangørene av French Open-turneringen har for øvrig besluttet å slippe inn 5000 tilskuere på hver av sine to største baner under årets turnering. I alt kan det bli 11.500 tilskuere hver dag i anlegget når Ruud og de andre tennisstjernene skal spille.

Det skjer til tross for en oppblomstring av koronavirus-smitte i landet. De siste dagene har det kommet kritiske røster mot tilskuerplanene.

(©NTB)