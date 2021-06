Mer trøbbel for Mercedes: – Det er noe fundamentalt galt

Mercedes-folket svetter foran søndagens Aserbajdsjan Grand Prix. Både finnen Valtteri Bottas og teamsjef Toto Wolff innrømmer at noe er «fundamentalt galt».

SLITER: Mercedes-førerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas (t.h.) var ikke særlig fornøyd med den første treningsdagen i Baku. Foto: PA PHOTOS

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det blir en lang natt, sier Bottas ifølge Motorsport Magazin foran lørdagens kvalifisering i Baku.

Sergio Pérez førte an for Red Bull med Max Verstappen på 2. plass på treningen fredag ettermiddag. Ferraris Carlos Sainz var tredje best.

Mercedes-førerne var begge på nedre halvdel av resultatlisten: 11. Lewis Hamilton og 16. Valtteri Bottas.

– Det var en vanskelig dag for oss. Vi manglet virkelig fart, sier Bottas ifølge Motorsport Magazin.

Les også Dennis Hauger om Formel 1s superduell: – Dritkult

– Det føles som om det er bare grepet. Balansen er ikke verst. Okay, bilen er litt uforutsigbar, men det føles bare som om grepet mangler. Bilen sklir rundt.

Fra fredag til lørdag er det lov for Formel 1-teamene å jobbe med bilene.

– Bilen mangler fart. Det er klart. Det er noe fundamentalt galt. Vi må finne ut hva det er, sier Bottas.

GATEBANE: Valtteri Bottas i aksjon i Baku fredag. Foto: Darko Vojinovic / AP

Mercedes-sjef Toto Wolff nektet først å snakke med media. Men så uttalte han seg og var ifølge Motorsport Magazin enig med Bottas:

– Vi har en god løpsbil, men vi sliter med å få den bra over en hel runde. Noen steder i Baku, som er en gatebane, leverer ikke Mercedes’ 2021-modell.

– Det er bare 90-graders svinger her, så det var hele tiden klart at dette ville bli vanskelig for oss. Men fra rundetidene kan du klart se at noe er fundamentalt galt. Vi prøver nå å justere bilen så den fungerer, sier Wolff.

Les også Hamilton støtter tennisspiller med depresjon: – Det kan fortsatt være skremmende

Mercedes har hatt beste startspor i fire av fem løp til nå, mens Red Bull ikke har hatt noen. Ferraris Charles Leclerc hadde beste kvalifiseringstid sist - under Monaco Grand Prix.

– Det blir en veldig vanskelig kvalifisering for oss. Kanskje en av de vanskeligste jeg har vært med på, innrømmer Toto Wolff.

Han mener at det minner om Singapore i 2015. Den gang var Mercedes’ene nesten halvannet sekund dårligere enn de beste i kvalifiseringen.

Formel 1-sesongen 2021 har til nå vært en heidundrende duell mellom Mercedes-føreren Lewis Hamilton og Red Bulls «førstefører» Max Verstappen. Nederlenderen har 105 VM-poeng til nå, mens Hamilton har 101. Disse to er i en klasse for seg.

Les også Hamilton vil ta grep: Skeptisk til milliardærene

– Jeg presset hardt, men vi slet med grepet. Vi er definitivt litt ute og kjøre, og tror alle vil klø seg i hodet i kveld og se på dataene for å finne ut hva problemet er. Det er mye arbeid som må gjøres, sier Lewis Hamilton ifølge Formula1.com.

Både han og Bottas sier at bilen går brukbart på de lange strekkene, men de har altså trøbbel i svingene.

Sergio Pérez og Max Verstappen derimot var strålende fornøyde. Pérez har slitt litt til nå i sesongen, men føler at det har løsnet.

Les også Mercedes-oppvask etter Monaco-fiaskoen: – Åpenbart ikke bra nok

– Vi har hatt en fin fremgang. Vi analyserte Monaco godt, og nå føler jeg at jeg forstår bedre hvordan bilen skal kjøres, sier meksikaneren ifølge Formula1.com.

Verstappen:

– Vi har fått en god start på denne helgen her i Baku. Jeg synes vi ser sterkt ut som lag, så jeg er veldig fornøyd.

I Monaco vant Verstappen foran Carlos Sainz. Beste Mercedes-fører var Hamilton på 7. plass.