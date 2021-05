Conte ferdig i Inter

Hovedtrener Antonio Conte gir seg i Inter få uker etter å ha ledet klubben til dens første Serie A-tittel på elleve år.

Inter og Antonio Conte skiller lag. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

NTB

7 minutter siden

Inter opplyser på sitt nettsted at klubben og Conte kom til enighet om å terminere trenerens kontrakt. Tidligere onsdag kveld hadde en rekke medier, deriblant Sky Sports og Gazzetta dello Spor , meldt at storklubben kjøper Conte ut av kontrakten.

– Klubben ønsker å takke Antonio for den ekstraordinære jobben han har gjort, som kulminerte med Inters 19. ligatittel. Antonio Conte vil for alltid være en del av klubbens historie, skriver Inter.

Inter og Conte skal ikke ha blitt enige om veien videre for Serie A-laget. Treneren skal ha ønsket midler til å styrke stallen, mens det rapporteres at klubben tvert imot må selge spillere for titalls millioner euro på grunn av økonomiske vansker.

I italienske og britiske medier spekuleres det også i at Conte er aktuell for andre klubber, men det er ikke avklart hva som blir hans neste jobb.

Lazio-trener Simone Inzaghi er favoritt til å erstatte Conte i Inter.

Conte hadde i utgangspunktet kontrakt med Inter til sommeren 2022, og han får ifølge Sky Sports en sluttpakke på vel 70 millioner kroner.

Treneren ledet Inter til europaligafinalen i sin første sesong i klubben og seriegull i den andre. Før Inters ligagull hadde Contes gamleklubb Juventus vunnet Serie A ni år på rad.