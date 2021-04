Basketklubben arrangerer historisk jentedag

Landslagstrenere skal være instruktører i Molde i helga.

Brayn Musoni setter en topoenger for Molde Jazzers i en tidligere kamp. I helga skal klubben arrangere jentedag. Foto: Kjell Langmyren

Nå nettopp

Førstkommende lørdag skal Molde Jazzers arrangere egen basketballdag for jenter. Klubben inviterer jenter fra 5. til 10. trinn til å være med.

Den fire timer lange basketballskolen er gratis for alle og arrangeres i Idrettens Hus. Molde Jazzers har flere guttelag i klubben, men mangler foreløpig jentelag.

Blant instruktørene på basketballskolen vil det være landslagstrenere, skriver klubben. I tillegg vil lokale trenere være til stede.

– Vi inviterer alle jenter innenfor aldersgruppen, uavhengig av klubb eller om man har spilt før. Dersom du ikke har spilt basketball før, men kan tenke deg å prøve, er det altså rom også for deg, forteller Greg Knudson i arrangørklubben.

– Vi er opptatt av at alle skal få mulighet, uansett. Det er første gang i Moldes historie at det arrangeres basketballdag kun for jenter. Det vil være plass til maksimalt 60 jenter, så her er det først til mølla, sier Knudson.