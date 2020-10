Kristoffer Halvorsen aktuell for det norske profflaget Uno-X

Etter det TV 2 erfarer går det mot at proffsyklist Kristoffer Halvorsen (24) terminerer kontrakten med EF Education First. Neste stoppested kan bli norske Uno-X.

Her spurter Kristoffer Halvorsen (i midten) inn til seier på siste etappe av Tour of Norway i fjor. Berit Roald / NTB

Det skriver TV 2 tirsdag.

Halvorsen har hatt en tung sesong som følge av koronapandemien. Sørlandets store sykkelhåp, følte han var i god rute til sesongen da viruset traff Europa med full styrke.

– Jeg mistet motivasjonen under koronakrisen. Jeg er en type som trenger konkurranser for å motivere meg, slik sett har det vært ganske tøft når terminlisten har vært tom, sa 24-åringen til Fædrelandsvennen i august.

Etter det TV 2 erfarer går det nå mot at Halvorsen og EF Education First avslutter kontrakten, som egentlig strekker seg ut 2021.

– Mest sannsynlig så ender det slik, sier Halvorsen kanalen.

Kristoffer Halvorsen syklet for britiske Team Sky, senere Team Ineos, i to sesonger. Berit Roald / NTB

– Kan være en del av planen

Halvorsen er bosatt i den spanske byen Girona.

Jonna Laukka er 24-åringens agent. Han bekrefter at de jobber med å finne en løsning på veien videre, og svarer følgende til TV 2 på spørsmål om det norske profflaget Uno-X er aktuelle som neste stoppested:

– De kjenner ham bra, så det kan være at det er en del av planen. Vi vet mer innen utgangen av denne måneden, sier Laukka til kanalen.

Halvorsen bekrefter at Uno-X er et alternativ.

– Jeg har ikke skrevet under for noen. Og det jobbes med forskjellige ting. Men det kan godt hende at det blir Uno-X, sier 24-åringen.

Jens Haugland, som er sykkelsjefen til Uno-X, er mer ordknapp.

– "Doffen" er en fantastisk talentfull rytter, men som er under kontraktsforpliktelser med EF. Utover det har jeg ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, sier sykkelsjefen til TV 2.

Sykkelsjefen i Uno-X, Jens Haugland (i midten), vil ikke kommentere om de er i dialog med Kristoffer Halvorsen. Berit Roald / NTB

Ble U23-verdensmester i 2016

Fire år er gått siden Halvorsen spurtet inn og ble U23-verdensmester i Qatars hovedstad Doha. De to siste sesongene har han tilbrakt i britiske Team Sky, senere Team Ineos. Før denne sesongen signerte han en kontrakt med EF Education First ut 2021.

24-åringen har ikke syklet ritt siden Kuurne-Brussel-Kuurne 1. mars. Da fellesstarten i NM ble arrangert på Ringerike i august, var Halvorsen hjemme i Kristiansand. Landsdelens eneste sykkelproff hadde ikke gjort den nødvendige jobben når terminlisten hadde vært blottet for ritt.

Dersom Uno-X blir Halvorsens neste stoppested, blir han gjenforent med Stig Kristiansen. Han var landslagssjef da Halvorsen ble U23-verdensmester. Nå er han sportsdirektør i Uno-X.