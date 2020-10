Maratonstjerne utestengt for doping: – Kan umulig være naturlig

Unormale svingninger må skyldes juks, mener eksperter.

Daniel Wanjiru slår Kenenisa Bekele og vinner London Marathon i 2017. Foto: Reuters Staff /NTB scanpix

15. okt. 2020 18:57 Sist oppdatert nå nettopp

Daniel Wanjuru, som blant annet har vunnet prestisjetunge London Marathon og Amsterdam Marathon, er utestengt for bruk av doping.

Det bekrefter The Athletics Integrity Unit (AIU), som represtenterte Det internasjonale friidrettsforbunde (WA) i saken.

Wanjuru ble suspendert i april i år etter at det ble funnet unormale verdier i en blodprøve. De stemte ikke med normalverdiene i blodpasset hans, og AIU mistenkte ham dermed for bloddoping.

Wanjuru nektet for å ha gjort noe ulovlig og forlangte at saken skulle vurderes av en disiplinærkomité.

Vurderer anke

Nå har AIU kommet med sin endelige avgjørelse og vil utestenge maratonstjernen fra friidretten fram til desember 2023.

Ifølge BBC er Wanjiru-leiren «skuffet» over avgjørelsen og vurderer å anke til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Ifølge saksdokumentene tok Det internasjonale friidrettsforbundet 16 prøver av kenyaneren fra 20. april 2017 til 25. april 2019. Det var den 14. prøven som vakte oppmerksomhet. Den ble tatt dagen etter et høydeopphold og i forbindelse med en konkurranse i London.

Prøven viste en hemoglobinkonsentrasjon på 19,4, et hopp fra 17,4 på en prøve tatt en måned tidligere. Fire dager etter løpet ble blodverdien målt til 16,8.

Wanjiru ble for øvrig nummer tre i London Half Marathon, to sekunder bak vinner Mo Farah.

Umulig å forklare uten juks

De medisinske ekspertene som har bidratt i saken mener at en slik variasjon «umulig kan være naturlig», til tross for at Wanjuru kom fra et høydeopphold. Dermed fattet de mistanke om juks.

Utøveren har ikke testet positivt for å ha brukt et ulovlig stoff, men ble tatt på grunn av unormalt store svingninger i verdiene i blodpasset hans. Denne svingningen, mener AIUs panel, kan umulig ha skjedd uten å jukse. Enten ved bruk av EPO eller andre dopingmidler, eller blodoverføring.

Kenya har i en årrekke hatt noen av verdens beste løpere, men landet har fått kritikk for at dopingproblematikken ikke har blitt tatt på alvor. Blant de mange som har blitt avslørt for doping, er Aspel Kiprop, i en årrekke verdens beste 1500-meterløper og konkurrent til Henrik og Filip Ingebrigtsen.

I tillegg er Kenya et av de landene som har flest dopingsaker knyttet til avvik i blodpassene.