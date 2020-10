Warholm sier nei til ny sesong av NRK-dokumentar

Karsten Warholm føler seg ferdig som TV-stjerne. Verdensmesteren gir tommel ned til flere episoder av NRK-serien «Karsten og Leif».

Karsten Warholm har vært populær på TV. Foto: Berit Roald

Nå nettopp

I høst har TV-seerne fått innblikk i hvordan Warholm og hans trener Leif Olav Alnes jobber. NRK filmet duoen i månedene som fulgte etter at koronapandemien brøt ut.

Men en ny sesong er ikke på planen for hekkeløperen fra Ulsteinvik.

– Nei, det blir det ikke. Det var veldig unikt at vi fikk den åpningen i en sesong slik denne ble. Det gjorde det mulig for oss å gjennomføre en greie som vi ellers aldri ville gjort. Nå føler jeg at de fem episodene som ble laget, står veldig fint for seg selv i første omgang, sier Warholm til VG.

«Karsten og Leif» ble i snitt fulgt av totalt 540.000 seere. Det viser tall fra NRKs analyseavdeling.

Warholm ble verdensmester på 400 meter hekk i 2017 og 2019. Denne sesongen har han flere ganger vært nær å slå verdensrekorden til Kevin Young på 46,78. Tiden har stått urørt siden OL i 1992.

(©NTB)