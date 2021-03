Granerud om kompis Tande: – Gleder meg utrolig mye til å møte ham

Halvor Egner Granerud (24) forteller om en utfordrende siste konkurransehelg i verdenscupen. Nå gleder han seg til å møte kompis Daniel-André Tande (27) igjen – som har våknet opp fra koma og er ved full bevissthet.

LAGKAMERATER: Daniel-André Tande og Halvor Egner Granerud etter et verdenscuprenn i Tyskland i januar. Foto: RONALD WITTEK / EPA

29. mars 2021 12:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var så utrolig godt å få den informasjonen, sier verdenscupvinner Halvor Egner Granerud til VG.

Han og resten av hopplandslaget har vært gjennom tøffe dager etter at Daniel-André Tande torsdag falt stygt i Planica og havnet i kunstig koma.

Mandag morgen kom nyheten om at han er ved full bevissthet og har kommunisert med både mor og kjæreste som begge er til stede i Slovenia.

– Dagen i dag har begynt på best tenkelig måte. Med denne beskjeden fra våre gode venner i Slovenia: Daniel har våknet og snakker nå med sin mamma og kjæreste. Han er ved full bevissthet og alt er bra, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Samtidig som Tande har ligget på intensivavdelingen i den slovenske hovedstaden Ljubljana, har resten av hopperne konkurrert i sesongens siste verdenscuphelg. Det har vært vanskelig, forteller Egner Granerud.

– Vi har kjent mye på usikkerhet gjennom helgen, men samtidig prøvd å gjøre så godt vi kan i bakken, noe som har vært en utfordrende situasjon, sier han.

Granerud vant verdenscupen sammenlagt og mottok i helgen det synlige beviset for totalseieren:

VINNER: I helgen mottok Halvor Egner Granerud kula som beviser at han har vunnet verdenscupen sammenlagt. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

– Da alt var ferdig i går kjente jeg hvor bekymret jeg faktisk har vært gjennom helgen og jeg gleder meg utrolig mye til å få møtt ham igjen, forteller Granerud.

– Det var fantastisk godt å høre, jeg har tenkt utrolig masse på Daniel, sier lagkamerat Robert Johansson.

Det var i et prøvehopp i skiflygingsbakken i Planica at Tande falt og skadet seg torsdag. Han fikk en punktert lunge og brakk kragebeinet i fallet. 27-åringen ble sendt rett til sykehus i Ljubljana.

NRK-ekspert og kommentator Johan Remen Evensen kommenterte hendelsen. Også han forteller om en tøff helg på jobb.

– Jeg er utrolig lettet og glad over de nyhetene som kom i dag. Det har vært noen vonde dager på jobb med å ikke vite, sier han til VG.

– Dette er en ekstrem lettelse for alle, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Også han forteller om en krevende arbeidshelg.

– Vi vet at vi driver med en risikoidrett, men vi tenker ikke så altfor mye på det når man holder på. Men når du opplever et så stygt fall med en av dine egne, begynner folk å tenke. Vi prøvde å holde fokus så godt som mulig på det sportslige. Det opplever jeg at vi klarte, selv om det var tungt til tider, forteller han.

Gjennom helgen var det flere som sendte hilsener til Tande - både norske og utenlandske. Det satte landslagstreneren stor pris på.

– Det var veldig stor støtte fra alle og det hjalp. Det var veldig fint og det sier mye om kulturen vi har i internasjonal hoppsport. Utenom konkurranse er vi en stor familie som reiser rundt, sier Stöckl.

Han vil samtidig rette en takk til både arrangøren og det medisinske apparatet i Planica. Han mener de håndterte situasjonen på en fantastisk måte - fra fallet skjedde til Tande var på sykehuset i Ljubljana.

SENDTE HILSEN: Flere av hopperne sendte søndag denne hilsenen til Tande. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

Mandag takker også familien for støtten som har kommet etter Tandes fall. Deres kommentar ble formidlet gjennom en pressemelding fra Hoppforbundet:

«Vi kom til Slovenia i går. Da var prosessen med oppvåkning i gang. Det var veldig godt å komme på sykehuset i dag tidlig å se at Daniel var våken og at han var seg selv. Det har vært vonde og lange dager med venting. Men det er godt å vite at Daniel har blitt tatt godt vare på og har fått kommet seg til hektene under rolige og trygge forhold», skriver de og fortsetter:

«Legene og støtteapparatet har gitt Daniel den beste behandlingen som tenkes kan. Blir behandlet som en konge! Oppfølgingen som familien har hatt fra Clas Brede (Bråthen) og teamet er helt fantastisk og kunne ikke vært bedre. Vi takker for all støtte og ønsker nå ro rundt prosessen for å få Daniel hjem til Norge».

PS: I helgens verdenscuprenn gjorde Granrud comeback etter at han i VM testet positivt for coronaviruset.