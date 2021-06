OL-regel irriterer Berge. «Langt over grensen», sier TV 2-ekspert.

Én regel kan føre til økt kampbelastning i OL, mener landslagstrener Christian Berge. Fredag tar han ut OL-troppen.

Sander Sagosen er selvskreven når Christian Berge tar ut OL-troppen fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Nå nettopp

Kort om saken:

Landslagstrener Christian Berge har en tøff utfordring når OL-troppen skal tas ut denne uken

Kun 14 spillere får være med, og alle de aktuelle er skadefrie

Berge irriterer seg også over en OL-regel som gjør det enda vanskeligere

Christian Berge tar ut sin OL-tropp fredag. Aldri før har utvelgelsen vært vanskeligere.

Ikke bare er alle aktuelle spillere skadefrie, for første gang under Berges periode. Det er kun plass til 14 spillere i troppen. I tillegg blir det én reserve i OL-landsbyen og tre utenfor.

Inn mot uttaket irriterer Berge seg over én regel: Dersom en spiller blir skadet, og man bytter ham ut, kan man ikke bytte spilleren inn igjen.

– Jeg synes ikke den regelen er spesielt god. Hvis det blir en skade på en veldig sentral spiller, og det ikke er så alvorlig, må vi beholde ham. Tidligere kunne vi byttet ham ut og stått med en annen spiller, sier Berge til Aftenposten. Tidligere har han også kommentert regelen overfor topphandball.no.

– Øker belastningen

I et «skrekkscenario» vil en småskade på en viktig spiller føre til flere minutter på banen for de andre spillerne, forteller Berge.

I sum får OL-opplegget håndballekspert i TV 2 Bent Svele til å reagere.

– Får du en skade på Sagosen, og vet ikke hvor lang tid det tar, kan du ikke bytte ham ut. Det øker belastningen på de andre, sier Svele, før han legger til:

– Måten man presser spillere på, er langt over grensen. Jeg skjønner at OL er stort, men spillerne blir ikke hørt.

Sander Sagosen er én av nøkkelspillerne Christian Berge trolig vil vegre seg for å bytte ut. Foto: Toms Kalnins, NTB

I en epost til Aftenposten skriver Det internasjonale håndballforbundet (IHF) at de er enige med Berge. IHF sier de gjerne skulle hatt større tropper i OL.

– Den internasjonale olympiske komité vil ikke gå over et visst antall utøvere totalt sett. Derfor lar de ikke flere utøvere delta, skriver Jessica Rockstroh i IHFs medieavdeling.

Kampbelastning på toppspillerne har skapt stor debatt i håndballmiljøet de siste årene. I år er det både VM og OL på herresiden – i tillegg til klubbkampene som kommer tett i tett.

Mange blir skuffet

I VM hadde Berge med 20 spillere. Nå skal altså 14 tas ut i OL-troppen – inkludert keepere. Det er en tøff utfordring, mener håndballekspert Svele.

– For det første blir mange skuffet. For det andre kommer man fra et VM med 20 spillere. Man er vant til å bytte som et klubblag. Det er prioriteringer som må gjøres, sier Svele, som selv spilte for landslaget på 80-tallet.

Dermed svirrer nok dilemmaene i Berges hode før hans aller første OL-uttak. Norge har aldri hatt flere gode spillere å velge i, mener Berge.

– Det er mange som er kvalifisert. Dessverre kan ikke alle bli med, sier han.