Karanteneregler kan stanse Ingebrigtsen-brødrene

Jakob og Henrik Ingebrigtsen samt flere av Norges OL-håp risikerer ti dager på karantenehotell om de konkurrerer utenfor EØS og Schengen i tiden som kommer.

IKKE NOE GJENSYN: I 2019 var Filip, Jakob og Gjert Ingebrigtsen til stede på friidretts-VM i Qatar. Det blir trolig ikke noe tur igjen dit i mai. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

NTB, VG

9 minutter siden

NRK melder at friidrettsbrødrene Ingebrigtsen trolig må trekke seg fra Diamond League-åpningen i Gateshead i England 23. mai.

De nye karantenereglene for reisende fra land utenfor EØS- og Schengen-land ble innført 9. mai.

Uansett om reisen er nødvendig eller ikke, må alle på karantenehotell ved ankomst Norge i tiden som kommer. Det betyr at en annen friidrettsprofil, Hedda Hynne, kan bli tvunget til å trekke seg fra Diamond League-stevnet i Doha 28. mai.

– Det kan jeg si med hundre prosent sikkerhet – hvis ikke det blir gjort endringer på de reglene, så kan ingen av mine gutter reise utenlands og konkurrere, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen sier at det ikke er mulig for hans gutter å sitte sju-åtte dager på karantenehotell. Det betyr i så fall at de ikke får trent under oppkjøringen til OL i Tokyo.

– Hvis vi skal sluses inn på et hotell når vi i løpet av de siste tre-fire dagene har vært testet fire-fem ganger, ikke vært i nærheten av en kjeft og besøkt det landet som har kommet desidert lengst på vaksinefronten, så blir det rett og slett bare for dumt, legger han til.