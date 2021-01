Kommuneoverlegen stopper lørdagens V75 etter forsøk på flytting

Helseminister Bent Høie (H) beskrev det som et ikke godt alternativ, og nå er det klart at Det Norske Travselskap forsøk på å flytte dagens V75-løp fra Bjerke i Oslo til Jarlsberg i Tønsberg ikke blir noe av.

TRAV-STRID: Lørdagens V75-løp i Norge er avlyst som følge av regjeringens nye coronatiltak. Foto: Tore Meek

23. jan. 2021 11:30 Sist oppdatert nå nettopp

Kommuneoverlegen i Tønsberg har gitt beskjed om at Jarlsberg travbane er stengt i én uke, opplyser Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap (DNT) til VG lørdag ettermiddag. Dermed ryker DNTs forsøk på å flytte lørdagens V75 fra opprinnelige Bjerke i Oslo til Jarlsberg. Nå er løpene avlyst.

– Vi mener dette var klart innenfor det regjeringen kommuniserte. Det var aktører fra Rogaland, og i all hovedsak Vestfold, som egentlig skulle til Oslo, men som ble omdirigert til Vestfold. Vi mente vi hadde et godt nok opplegg, sier Buer.

Dramatikken rundt lørdagens V75-løp startet da helseminister Bent Høie fikk direkte spørsmål om flyttingen fra nettstedet Trav365 under presentasjonen av de mest inngripende coronatiltakene i Norge siden 12. mars, gjeldende i Oslo og ni nabokommuner. Det satte travløpene i spill – og Høie likte åpenbart ikke at den lanserte løsningen av å flytte det vekk fra Oslo.

– Jeg svarer helt kort: I denne situasjonen er det ikke et godt alternativ å flytte ting ut av dette området. Det handler om ikke å bruke andre tilbud i kommuner som er åpne, svarte Bent Høie.

Likevel prøvde altså DNT å flytte dagens V75-løp, der en gulljackpot på 16 millioner til en alenevinner lå i potten. Men fungerende kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg ville ikke ha travfolket til Vestfold og stengte altså Jarlsberg i én uke. Dermed blir det heller ikke travløp i Tønsberg søndag.

– Vi begrunner dette med nærheten til muterte virus. Vi har sett at folk ikke følger regjeringens oppfordringer. Når folk ikke klarer det, må vi gå sterkere til verks, sier Opheim til nettstedet Trav365.

Buer i DNT svarte tidligere lørdag på hvorfor de gikk imot helseminister Bernt Høies anbefalinger:

– Jeg hørte han sa det, men på bakgrunn av spørsmålet, så tror jeg ikke helseminsteren vet hvordan det er organisert. Hoveddelen av disse folkene og hestene kommer fra andre steder enn Oslo. Nå blir det sånn at de ikke reiser inn til Oslo, men reiser til Tønsberg. Vi mener det er forsvarlig og innenfor regelverket. På direkte spørsmål, når man ikke har oversikt over hvordan det er organisert, skjønner jeg at helseministeren svarer på den måten, sa Buer.

– Gjør dere dette for å tjene penger og sikre omsetningen til Norsk Rikstoto?

– Vi gjør det fordi dette er arbeidsplassen til masse mennesker. Det er dem vi gjør det for. At vi ikke unødvendig stenger arbeidsplassen til dem som har det som næring, svarte DNT-sjefen.