Midt under pandemien dro Martin (32) fra Göteborg for å utvikle trønderske talenter: – Vi skal bli en talentfabrikk

Svenske Martin Jansson skal sørge for at Nidaros blir et lag å regne med i norsk hockey igjen.

I AKSJON: Martin Jansson (i svart) startet i sin nye jobb i Trondheim i mai. Bjørnar Kvello-Hansen

Nå nettopp

Det var i mai i år at Martin Jansson tok valget: han sluttet i jobben som spillerutvikler for juniorlaget til et av Europas aller beste ishockeylag, Frölunda Indians. Grunnen?

For å bli spillerutvikler for 1. divisjonsklubben Nidaros hockey.