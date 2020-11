Lokal skøyteløper tok NM-medalje

Marit Fjellanger Bøhm (32) tok bronse på 5000 meter.

Marit Fjellanger Bøhm tok NM-medalje. Her fra verdenscup på hjemmebane i 2016. Foto: Svein Hagen (arkivfoto)

Nå nettopp

Etter to sure fjerdeplasser, havnet endelig løperen fra StavangerSandnes Skøyteklubb innenfor pallen søndag.

På NMs siste dag tok 32-åringen bronse på 5000 meter. Fjellanger Bøhm gikk i mål på tiden 7.28,88.

Ragne Wiklund fra Aktiv SK vant distansen på 7.16,62, mens Sofie Karoline Haugen fra Sandefjord SK tok bronsen ett snaut sekund bak vinneren.

Fjellanger Bøhm har gått flere distanser under NM i Vikingskipet denne helgen. Fredag havnet hun på fjerdeplass på 1500 meter med tiden 2.05,77. Samme plassering fikk hun på 3000 meter lørdag, da hun ble klokket inn på 4.23,67.

Peder Kongshaug har gått flere distanser under NM i Vikingskipet denne helgen. Foto: Fredrik Refvem (arkivfoto)

Medaljen glapp for Kongshaug

Flere lokale utøvere var i aksjon på Hamar søndag. På 1000 meter for menn havnet Peder Kongshaug fra StavangerSandnes SK like utenfor pallen. Tiden 1.11,06 holdt til 4.-plass. Distansen ble vunnet av Håvard Holmefjord Lorentzen med 1.09,81.

Selv om det bare ble nesten for Kongshaug søndag, kan en liten trøst for 19-åringen være at han tok NM-medalje på 1500 meter dagen i forveien.

Kongshaugs klubbkamerat, Kasper Tveter, havnet på 7.-plass med tiden 1.12,02. StavangerSandnes-løperne Øddbjørn Mellemstrand og Vegard Rye havnet på henholdsvis 19.- og 23.-plass.