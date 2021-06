Zucca om Pride-debatten: – Synd vi ikke er kommet lenger

KLØFTA (VG) Mats Zuccarello (33) synes det er synd vi ikke er kommet lenger enn at seksuelle preferanser, likeverd og menneskeverd fortsatt er en stor sak og skaper høylytt offentlig debatt.

VELDEDIGHET: Mats Zuccarello samlet inn penger til sin veldedige stiftelse under et golfarrangement på banen Miklagard ved Kløfta fredag. Foto: Helge Mikalsen

– Hvis noen på laget vårt hadde kommet ut som homofil, ville det ikke blitt noen sak rundt det. Det ville vært «det samme for oss hva du liker og hva du gjør», du er et godt menneske og en kompis, svarer tidenes beste norske ishockeyspiller på spørsmål om Pride-markeringer – med referanse til bråket som fulgte av Rosenborg-trener Åge Hareides uttalelser om det torsdag.

Mats Zuccarello kom for tre uker siden hjem til Norge fra Minnesota i USA, der han – med en årslønn på drøyt 50 millioner kroner – er en av stjernespillerne i NHL-klubben Minnesota Wild. Fredag sto han og hans «Zuccarellostiftelsen» i sentrum for en veldedighetsturnering på golfbanen Miklagard nord for Oslo. Ved hull to møtte han en rekke medier.

Halvveis inn i VGs tilmålte intervjutid, fikk han spørsmål om «debatten om idretten som brukes til å markere Black Lives Matter, Pride ...»:

– Det startet opp igjen i går med Åge Hareide?

– Jeg skjønner hva Hareide mener, svarer Mats Zuccarello.

Før han fortsetter:

– Det verste jeg vet; nei, ikke «det verste» – men hvis du er idrettsutøver så forventer folk at du skal ha en mening om politikk eller alt mulig. Vi er idrettsutøvere. Det er jobben vår. Vi begynte ikke med det for at vi skulle blande oss inn i politikken og slike ting, sier han.

Mats Zuccarello gjorde en meget god corona-amputert 2020/21-sesong for Minnesota Wild:

Han avstår fra å kommentere menneskerettighetene i Kina og Qatar i forbindelse med Beijing-OL og fotball-VM neste år.

Fakta 702 NHL-kamper Mats Zuccarello fyller 34 år den 1. september Han har siden debuten i NHL spilt totalt 702 kamper i verdens beste ishockeyliga: 618 grunnseriekamper og 84 sluttspillkamper om Stanley Cup. I grunnserien har han scoret 140 mål og lagt 287 målgivende pasninger – til sammen 427 målpoeng. I sluttspillet: 15 mål og 31 målgivende pasninger. Sesongen 2020/21 (som startet i januar 2021) spilte han 42 av 56 kamper i grunnserien: 11 mål og 24 målgivende pasninger – til sammen 35 målpoeng. Minnesota Wild ble slått ut av Vegas Golden Knights i første runde av sluttspillet etter tap i den syvende og avgjørende kampen for fire uker siden. Mats Zuccarello sto til sammen for tre målgivende pasninger. Vegas Golden Knights tapte natt til fredag semifinalen i NHL-sluttspillet for Montreal Canadiens – 2–4 i antall kampseirer i best av syv serien. Vis mer

– Jeg har ikke nok kunnskap til å uttale meg om det. Det får de som sitter «der oppe» ta hånd om, sier han og sikter til idrettspolitikerne og de folkevalgte politikerne.

Mats Zuccarello understreker at selvsagt «ingen syns noe om» brudd på menneskerettighetene og ytringsfrihet. Men han synes det er «veldig skjøre saker» å skulle uttale seg om.

– Synes du det er skjørt og vanskelig å uttale deg om «Pride»?

– Nei, nei – jeg ser det slik at jeg egentlig ikke skulle stått her og uttalt meg om det. Det burde være naturlig. Hvis du hele tiden skal måtte uttale deg om det, gjør man det til noe unaturlig.

SWING PÅ SAKENE: Mats Zuccarello tok golfens grønt kort da han var 12 år, men har ikke særlig grad pusset køllene siden den gang. Her slår han imidlertid ut til tidligere golfproff Henrik Bjørnstads (t.v.) anerkjennende smil. Foto: Helge Mikalsen

– Synes du det er unaturlig at svært få ishockeyspillere har stått frem som homofil?

– Jeg vet ikke. Jeg tror det har å gjøre med hva som skrives om det og gjøres rundt det. Vi kjemper for at alle skal være likeverdige. Hvis noen skulle behøve «å komme ut» med det – «jeg er homofil» – ja, da synes jeg det er synd. Det burde ikke være en greie, svarer Mats Zuccarello.

Og fortsetter sin «dialog» med en forestilt homofil lagkamerat:

– Ja vel, da er du det. Det er helt normalt i dagens verden, sier han.

– Så skjønner jeg også at det er en greie. At folk har lyst til å støtte og promotere det. Der er jeg helt med. Men det er synd vi er der ennå. Det er synd vi ikke er kommet lenger, avslutter Mats Zuccarello.