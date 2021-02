Derfor nekter VM-dronningen å være på sosiale medier

CORTINA (VG) Hun kunne tjent millioner av kroner på sponsoravtaler gjennom ulike plattformer, men for Lara Gut-Behrami (29) har det blitt en prinsippsak å være utilgjengelig. Fotballkjæresten er grunnen.

NUMMER TO: Lara Gut-Behrami poserer stolt på medaljeseremonien i Cortina der hun viser frem sin tredje i mesterskapet – gull nummer to. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

18. feb. 2021 18:49 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I alpint-VM i Cortina er hun på alles lepper, og det tar flere timer for sveitseren å komme seg gjennom intervjuene etter hennes fantastiske prestasjoner i bakken.

Hun stiller opp og smiler bak munnbindet etter gull i super-G og storslalåm, samt en bronse i utfor. I 2021 har hun vært helt rå, med fire verdenscupseire i tillegg.

– Om jeg hadde forventet dette? Nei, jeg sto nede i mål og hadde vært fornøyd med en bronse, sa hun til VG og TV 2, etter torsdagens gullduell i storslalåm, som hun vant med to hundredeler på amerikanske Mikaela Shiffrin.

Les også Nekter for å ha fått med seg TV-blemmen: – Hva snakker du om?

Utenfor bakken er historien annerledes enn hos konkurrentene, et spontant utbrudd i bakken ble sendt direkte på en TV-kanal, men senere nektet for i møte med VG og andre medier i den italienske VM-byen:

Men det er fotball-kjæresten Valon Behrami (35) som stopper henne fra å gjøre seg tilgjengelig. Veteranen har vært i blant annet West Ham, Watford, Fiorentina, Napoli og Hamburg og spiller nå for italienske Genoa. Han har 83 landskamper for Sveits.

Det er en episode mellom Behrami og den brasilianske superstjernen Neymar som er utgangspunktet for alpintstjernens SoMe-nekt. I VM i Russland 2018 spilte Brasil mot Behramis Sveits, der sistnevnte taklet superstjernen titt og ofte. At Brasil ikke klarte å vinne kampen gjorde at det rant over for «samba-fansen». Det ble masse bråk i etterkant.

Det haglet inn med stygge kommentarer til Lara Gut-Behrami, som brasilianerne selvsagt fant ut at var konen til landslagsspiller, Valon.

– Både han og jeg har fått tusenvis av meldinger fra brasilianere. Jeg er overrasket. På et tidspunkt fikk jeg nok av sosiale medier, har 29-åringen tidligere sagt til Blick.

TATT TØFT: Sveits’ Valon Behrami har taklet Neymar under møtet i VM i 2018. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

En sveitsisk sponsorekspert sier følgende til avisen om hva hun taper på det.

– Hvis Lara Gut-Behrami vil klare seg uten sosiale medier, vil merkevaren hennes tape. Det er absolutt ikke uviktig, fordi idrettsutøvere også er businesspersoner som sørger for egen finansiering, sier Lars Stegelmann i forsknings- og konsulentselskapet Nielsen Sports.

– Vi diskuterte dette emnet med Gut-Behrami. Hun forklarte oss at hun ønsker å konsentrere seg mer om sportslige prestasjoner. Vi forstår henne veldig godt, sier den ene sponsorens medietalskvinne Jessica Herschkowitz til Blick, i samme artikkel.