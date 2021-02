Frustrasjon over «ulogiske» regler - dette svarer kommuneoverlegen

Landslagsutøverne til Taekwondo-klubben har lidd under pandemien. Nå frykter lederen av klubben konsekvensene om det ikke åpner opp snart.

De over 20 er svært viktig for klubben, også som instruktører. Foto: Molde Taekwon-Do Klubb

Nå nettopp

Rbnett har i en større serie denne uka forsøkt å kartlegge hvordan pandemien har påvirket frafall i barne- og ungdomsidretten i regionen. Fotball og ski er idrettene som virker å ha kommet best fra det, men også i Molde Taekwon-Do Klubb forteller de om en økning i antall medlemmer.

Men til tross for økninga, har Covid-19 likevel gjort at satsinga i Taekwondo-klubben fått seg et solid skudd for baugen.