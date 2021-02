Verdensmesterens telefon rant over av gratulasjoner: – Måtte sette den på «ikke forstyrr»

Sebastian Foss Solevåg beskriver det siste døgnet, hans første som verdensmester, som «vilt».

Sebastian Foss Solevåg poserer med medaljen sammen med servicemannen Rainer Hofer. Sistnevnte har fått orden på utstyret til Foss Solevåg og gir sunnmøringen trygghet på utstyret foran hvert eneste renn. Foto: Privat

Odd-Sølve Grannes

19 minutter siden

Det har vært et heftig døgn for den nybakte verdensmesteren. I sitt fjerde VM og sitt sjette store mesterskap ble det full klaff og VM-gull for ålesunderen. På litt over en måned har Solevåg nå vunnet sine to eneste seire på øverste nivå.

Fra gullet ble sikret søndag har ikke telefon hans stått stille.

– Jeg måtte sette telefonen på «ikke forstyrr». Jeg fikk ikke gjort det jeg skulle, ler Solevåg til Sunnmørsposten.

Nå lover han derimot svar til alle som har sendt ham melding.

– Jeg leser igjennom nå og svarer alle. Det kan ta et par dager, men det er ikke hver dag man blir verdensmester, så det finner jeg tid til. Det er bare fint med så mye oppmerksomhet. Det er utrolig mange som har sendt meg melding, sier han.

Spjelkavik-alpinisten forteller at meldingene han får både er vanlige gratulasjoner og folk som unner ham gullet.

– Det er begge deler. Det er veldig få som får denne tittelen, det er bare tre nordmenn som har vunnet VM i slalåm før meg. Det er stort i seg selv, og det er eksklusivt. I tillegg er vegen min dit litt spesiell.

– Ikke gått opp

Da Sunnmørsposten snakket med Solevåg mandag morgen var han allerede på flyplassen på veg hjem til Norge. 29-åringen har derfor ikke fått reflektert så mye over gullet.

– Det er ganske vilt, og det har ikke gått helt opp for meg. Det har gått i ett, og jeg har ikke fått satt meg ned enda og tenkt på det. Hele laget måtte reise i går, så det ble bare en liten kakefest og ingen stor feiring. Jeg skulle gjerne sittet her på flyplassen og vært fyllesjuk, spøker Solevåg.

En kakebit var nesten den eneste form av fest Sebastian Foss Solevåg rakk i Cortina. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Hva fører tittelen som verdensmester med seg?

– Jeg vet ikke helt, det blir spennende å se. Det ryktes en årlig middag med Kjetil André Aamodt og Tom Stiansen, sier Solevåg, og sikter til de to gjenlevende VM-vinnerne i slalåm. Den første nordmannen som gikk til topps i VM-slalåmen var Stein Eriksen.

Hele laget hyllet Sebastian Foss Solevåg etter seieren, men Solevåg hyllet også laget tilbake. Foto: Privat

Ut av karantene

Nå skal Solevåg hjem til leiligheten sin i Oslo. Der skal han først være i karantene, før han for første gang siden september får en ukes tid i en karantenefri tilværelse.

– Det ser jeg fram til, selv om det kanskje ikke er så mye å gjøre. Jeg skal i hvert fall henge litt med lagkameratene mine Lucas Braathen og Atle Lie McGrath, sier Solevåg.

– Hva er det første du skal gjøre når du komme hjem?

– Jeg skal legge med ned på sofaen og scrolle litt på TV-en, kanskje se en serie. Bare koble av helt og kanskje bestille mat fra Foodora. Det har vært ganske kjedelig mat her i det siste. Vi lever i ei boble.

Det gjenstår fortsatt to renn av verdenscupsesongen, ett i Kranjska Gora og ett i Lenzerheide. Solevåg er nå nummer to i slalåmcupen og kan vinne hele cupen med full uttelling.

– Jeg skal gjøre meg klar til den siste perioden og jeg må klare å holde på spenningen i kroppen. Etter disse to rennene går nok lufta helt ut av meg.