Hockey-kapteinene krever endring: – Årganger er i ferd med å dø ut

Tilsammen har de over 1000 kamper på øverste nivå. Nå mener trioen det er på høy tid å tenke nytt rundt organiseringen av bredden i hockey-Trondheim.

Sigve Bråten (til venstre) er kaptein på dagens Nidaros-lag. Niklas Unger Nilsen var kaptein sesongen 2017/18. Dag-Morten Wehn var både assisterende kaptein og spillende daglig leder i Nidaros etter hjemkomsten fra mange år i GET-ligaen med Lillehammer. Nå gjør de felles front i saken om ny organisering av ungdoms-hockeyen i Trondheim. Foto: Vegard Eggen

Én time siden

– Nå har vi prøvd én modell i mange år, og den har jo ikke vi hatt så stor suksess med. Slik vi ser det, er det på høy tid å prøve noe nytt, sier Dag-Morten Wehn.

Norges Ishockeyforbund region Midt-Norge har på oppdrag fra breddeklubbene har sett på en ny modell for organiseringen av breddehockeyen. Tidligere har samarbeidsklubben Nidaros overtatt ansvaret for spillerne fra U16. Nå er forslaget at Nidaros skal ta over spillerne allerede i overgangen fra barne- til ungdomsidretten.