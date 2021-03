To måneder uten kamp for Oilers: – Det har vært tøft

Kampforbudet i toppidretten begynner å tære på motivasjonen. Tirsdag spilte Oilers internkamp for å bryte opp i treningshverdagen.

Oilers-spiller Tommy Kristiansen sammen med Finn Hognestad etter internkampen. Foto: Tommy Ellingsen

2. mars 2021 20:39 Sist oppdatert 6 minutter siden

OILERS-OILERS 0–5

Hockeyen har vært hardt rammet av korona i vinter. Flere av toppklubbene har hatt store smitteutbrudd, og i starten av januar testet 26 personer i og rundt A-laget i Oilers positivt for covid-19. Seriespillet har blitt utsatt flere ganger, og klubben har ikke spilt kamp siden 5. januar. Fortsatt har hockeyforbundet et håp om å gjennomføre både serie og sluttspill, men for hver utsettelse blekner håpet. VM skal spilles i mai, og alle hjemlige kamper må være ferdigspilt før mesterskapet.